Follia e fede in Russia: Indika per PC in fortissimo sconto su Instant Gaming

Chi cerca un'esperienza narrativa decisamente fuori dagli schemi può recuperare Indika per PC con un taglio di prezzo notevole su Instant Gaming. Il negozio di key mette in vetrina il titolo con uno sconto a schermo del 96% rispetto ai 25 euro di listino, indicando una cifra netta di 1,09 euro. Calcolando l'IVA al 22% per chi acquista dall'Italia, il costo finale sale a 1,33 euro. La cifra garantisce un risparmio effettivo di 23,67 euro sul prezzo di partenza. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito alla pagina d'acquisto.
Il gameplay, la narrazione surreale e la direzione artistica di Indika
Ambientato in una Russia ottocentesca dai toni distopici e surreali, il gioco segue le vicende di Indika, una giovane suora che intraprende un viaggio di scoperta personale affiancata da un insolito compagno: il Diavolo in persona. Il sistema di gioco unisce l'esplorazione in terza persona con la risoluzione di rompicapo ambientali ed elementi platform in stile retrò che mettono in discussione la logica classica delle ricompense nei videogiochi. La narrazione affronta temi complessi come la fede, il libero arbitrio e il senso di colpa, alternando momenti drammatici a un umorismo nero piuttosto singolare.
L'aspetto visivo sfrutta un'impostazione cinematografica raffinata, con inquadrature ricercate e un comparto sonoro che accentua la sensazione di straniamento durante l'esplorazione. La chiave acquistata sblocca la versione digitale completa da scaricare direttamente tramite la libreria di Steam per PC.