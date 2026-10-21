Indika è ancora a un prezzo imperdibile su Instant Gaming: risparmia il 94%

Su Instant Gaming è attualmente disponibile Indika per PC a soli 1,33 € invece di 25 € (abbiamo già calcolato l'IVA per comodità). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura originale

Questa avventura in terza persona ti farà scoprire la storia di una giovane suora. Dovrai esplorare le profondità nascoste della sua anima e attraversare i paesaggi surreali della Russia, scoprendo il passato travagliato della protagonista e sperimentando minigiochi 2D in pixel art. Si tratta di un gioco imperdibile se sei un amante del genere, grazie a una componente narrativa estremamente forte e cruciale.

Indika

La storia è profonda e curata, mentre il gioco è stilisticamente eccellente. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Indika. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.