Ordinary Oddness è il nuovo RPG open world di Tencent, tra scenari surreali e creature bizzarre

In occasione dell'ID@Xbox Showcase è stato presentato Ordinary Oddness , un nuovo action RPG open world sviluppato da COSMICPUP e pubblicato da Tencent. Sebbene non siano ancora stati svelati dettagli sulla data di uscita, il team ha mostrato un corposo video di 22 minuti che ci permette di dare uno sguardo più approfondito al gioco e a ciò che possiamo aspettarci. A catturare l'attenzione è soprattutto la sua componente surreale , tra città sospese, creature di ogni genere e situazioni decisamente bizzarre.

A incuriosire maggiormente è anche l'utilizzo di Unreal Engine 5, che contribuisce a dare vita alle ambientazioni surreali del gioco, tra scenari ricchi di dettagli, effetti visivi particolari e una città che cambia continuamente.

Il video ci permette di dare un'occhiata a una delle missioni del gioco, mostrando anche alcuni combattimenti contro i boss . Come già visto in altri titoli del genere, sarà possibile passare rapidamente da un personaggio all'altro e concatenare attacchi veloci, alternando parate e schivate in un sistema di combattimento che sembra puntare su fluidità e versatilità.

Vestirete i panni di un Consulting Investigator della Mythoids Investigation Agency e avrete il compito di far crescere la vostra agenzia investigativa, portando alla luce i segreti nascosti della città. A rendere il tutto ancora più interessante è proprio un'ambientazione in cui la realtà si deforma continuamente , dando vita a situazioni imprevedibili e fuori dagli schemi.

Ordinary Oddness è un RPG open world ambientato in un mondo in cui convivono esseri umani e creature chiamate Mythoid. Quest'ultime nascono quando l'energia dimensionale si fonde con oggetti, luoghi geografici o persino con il subconscio umano. L'avventura si svolge nella città di Elysian Skies, una metropoli sospesa che sembra trasformarsi progressivamente con il completamento delle missioni, dando vita a scenari surreali e a effetti visivi decisamente particolari.

Un mondo fuori dall’ordinario

A colpire è sicuramente la capacità di fondere diversi elementi bizzarri, con una città sospesa, leggende metropolitane e creature soprannaturali che si mescolano dando vita a un'esperienza insolita. Anche la componente narrativa potrebbe rivelarsi coinvolgente e, se accompagnata da un sistema di combattimento solido e dinamico, contribuire a rendere il gioco decisamente interessante. Tuttavia, resta da capire quale sarà il risultato finale, dato che un mondo così vasto e ricco di elementi particolari rischia anche di rivelarsi caotico, soprattutto se le diverse componenti non saranno bilanciate in modo ottimale.

Inoltre, bisognerà capire se il gioco introdurrà eventuali microtransazioni o meccaniche gacha. Al momento non ci sono informazioni al riguardo, quindi non resta che attendere ulteriori dettagli.

Per il resto, è sicuramente un progetto da tenere d'occhio, soprattutto se amate gli RPG d'azione o se siete alla ricerca di titoli fuori dagli schemi. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.