ID@Xbox Showcase di ottobre 2026: tutti i giochi mostrati, con date e trailer

Lo show di Xbox e IGN del 20 ottobre ha presentato 21 giochi: Scramble Knights Online parte il 26 ottobre, Shrek 2 Remastered esce il 10 novembre, molti altri arrivano nel 2027.

Il grande evento dell'autunno-inverno sono i The Game Awards, ma questo non significa che si dovrà aspettare fino a dicembre per poter vedere nuovi annunci. Microsoft ha infatti mandato in onda il suo ID@Xbox Showcase dell'autunno 2026 e ha mostrato più di venti giochi diversi. Vediamoli tutti, con i relativi trailer ufficiali pubblicati da IGN USA, partner dello show.

A Game About Digging A Hole Together A Game About Digging A Hole Together è esattamente ciò che sembra: un gioco nel quale scavare un buco insieme agli amici. La struttura è semplice: si scava, si ottengono risorse utili, le si vende e si usano i ricavati per potenziare il proprio equipaggiamento per scavare ancora di più. L'obiettivo è trovare un incredibile tesoro nascosto in profondità. La data di uscita è il 4 dicembre 2026 e sarà disponibile su Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox su PC, Xbox Cloud, PC (Steam), PS5 e Nintendo Switch 2.

Chronoscript: The Endless End Chronoscript: The Endless End è un gioco d'azione e avventura incentrato sull'esplorazione composto da due mondi: un'imponente dimora renderizzata in 3D e disseminata di migliaia di pagine di manoscritti, e i mondi illustrati a china in 2D racchiusi al loro interno. Si affrontano i Ruined, i resti distorti di coloro che hanno perso la vita nel mondo della veglia, si diventa più forti attraverso l'esplorazione e il combattimento e ci si immerge nella "complessa narrazione della Vampira Immortale e del suo Editore". Sarà disponibile all'inizio dell'estate 2027 su PC, Xbox Series X|S e PS5.

Croak Croak è un platformer che ci mette nei panni di un principe ranocchio che deve raggiungere il Banchetto della Strega, passando attraverso strani e colorati mondi pieni di segreti da raccogliere e boss finali assurdi. La rana ha capacità di movimento uniche, compresa una lingua che le permette di lanciarsi verso le piattaforme sicure. Dovremo rimbalzare ed evitare ostacoli mortali. Per chi vuole, c'è anche una classifica online per dimostrare di essere il più veloce nel completamento dei livelli. Croak arriverà nel marzo 2027 su PC e Xbox Series X|S, con Game Pass dal day one e supporto a Xbox Play Anywhere.

I giochi di Critical Reflex: Arctic Eggs, Mouthwashing e No, I'm not a Human In un rapido trailer, Critical Reflex ha svelato che tre dei suoi titoli arriveranno su Xbox e non solo. Parliamo di Arctic Eggs, Mouthwashing e No, I'm not a Human. Arctic Eggs ci chiede di fare un'omelette in condizioni di grande pericolo in un gioco basato sulla fisica. Mouthwashing è un horror psicologico ambientato in un mercantile spaziale naufragato. Infine, in No, I'm not a Human dovremo capire chi tra le persone che si presentano alla nostra porta è un vero essere umano e chi è un mutaforma. Le date di uscita sono le seguenti: Arctic Eggs: ora disponibile su Xbox Series X|S; arriverà più avanti anche su PS5 e Nintendo Switch

Mouthwashing: 29 ottobre 2026 su PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e Xbox Game Pass

No, I'm not a Human: 2027 su PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e Xbox Game Pass

Drill Keeper Drill Keeper è un roguelite deck-building nel quale si viaggia attraverso la galassia per assicurare risorse vitali al proprio popolo. L'obiettivo è costruire fortezze attorno alle proprie operazioni minerarie per proteggerle dai pericoli in agguato nelle profondità di pianeti remoti, progettando percorsi labirintici e trappole per rallentare e disorientare il nemico. Si sviluppano potenti sinergie nel proprio mazzo man mano che si espande nel corso della run, si ottimizza la strategia di scavo per raccogliere risorse per l'uso immediato e futuro e si sperimenta con una vasta gamma di eroi e fazioni. Sarà disponibile nell'estate 2027 su PC e PC Game Pass.

Graytail Graytail è un'avventura d'azione a tinte misteriose ambientata in un mondo 2.5D in pixel art. Un celebre pilota è scomparso da qualche parte nel Pacifico. Un detective tormentato da un mal di testa incessante accetta il caso, con la figlia del pilota al suo fianco. Dovremo esplorare un'isola e svelare un mistero che ci renderà sempre più diffidenti di chi abbiamo attorno. Sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S nel novembre 2027.

Love Is A Roguelite Love Is A Roguelite è un ibrido originale in cui la tattica a turni incontra il deck-building e il dating sim, il tutto incorniciato all'interno di una storia d'amore generata proceduralmente. Il trailer introduce i personaggi, la trama e offre un primo assaggio del gameplay. Il gioco utilizza il sistema proprietario LoveSync, il quale promette che le scelte hanno un peso concreto: potremo gestire le relazioni sentimentali parallelamente ai combattimenti tattici a base di carte, sfruttando molteplici classi di personaggi ed esplorando 16 distinte combinazioni romantiche tra diverse varianti di genere e specie. Arriverà nel corso dell'autunno 2027 su PC, Xbox Cloud e Xbox Series X|S.

Magenta Down Magenta Down è un'avventura fantascientifica d'atmosfera sviluppata da 2 Ton Studios. I giocatori attraverseranno un esopianeta remoto e inospitale, dovendo fare i conti con ferite ed esposizione alle radiazioni con scorte ridotte all'osso. Dovremo trovare un modo per salvare noi stessi e il nostro equipaggio. L'uscita è per ora fissata per un generico 2027 su PC e Xbox Series X|S.

Mr. Magpie's Harmless Card Game Mr. Magpie's Harmless Card Game è un roguelite deckbuilder nel quale bisogna spingere al limite la propria fortuna. A ogni partita le carte del nostro mazzo vengono messe a faccia in giù su un tavolo da gioco e noi dovremo girarle una a una. Alcune ci faranno guadagnare denaro per potenziarci, altre ci toglieranno vita. Se subiamo troppi danni, veniamo uccisi sul posto da Mr. Magpie, un inquietante pupazzo da ventriloquo. Il gioco sarà disponibile all'inizio del 2027 su PS5, Nintendo Switch 2, PC, Xbox e Xbox Game Pass.

Mr. Records Mr. Records è un rhythm game d'avventura toccante e ricco di speranza in cui ogni vinile trasporta il giocatore in un mondo di ricordi ed emozioni. Si fa la conoscenza di George, un anziano sognatore con uno straordinario dono che gli permette di trascendere attraverso la musica. Dopo una vita passata a restare fermo, decide di liberarsi dalla routine e aprire finalmente il negozio che ha sempre desiderato. Nella primavera 2027 potremo giocare a Mr. Records su PC, PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S.

Paper Shredder Paper Shredder è un gioco incrementale in cui si distruggono le scartoffie della propria azienda per intascare una ricompensa da 1.000.000 di dollari: si inizia facendo a pezzi un foglio dopo l'altro e alla fine ci si ritrova in una distruzione di massa di documenti. Si trita, si spazza, si potenzia e si abbattono pile vertiginose di atti riservati per scoprire cosa vi è sepolto sotto. Chi vuole tagliarsi con la carta potrà farlo nell'inverno 2026 su Xbox Series X|S, Xbox su PC (con Xbox Play Anywhere) e PC (Steam).

Red Kiss Red Kiss è un RPG tattico-narrativo in arrivo dallo sviluppatore Wispfire. Si schiera una squadra di spie vampire attraverso le strade tese e frammentate della Berlino della Guerra Fredda, assecondando i propri impulsi più oscuri mentre si attinge ai loro poteri, si conquista la loro fiducia e ci si fa strada con la manipolazione in questo RPG tattico e narrativo assetato di sangue. Sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S, Xbox su PC (con Xbox Play Anywhere) e Xbox Game Pass nel 2027.

Rustown Rustown è un'avventura stealth a forte componente narrativa, in cui i giocatori esplorano l'insediamento, evitano i pericoli senza combattere e raccolgono indizi imparando a conoscere i suoi residenti. La ricerca intrapresa da Jian fa emergere conflitti e pregiudizi, ma anche anime pronte a prendersi cura le une delle altre. Rustown è ambientato in una baraccopoli popolata da emarginati infetti colpiti da declino cognitivo: dopo aver ricevuto una lettera dal padre scomparso a seguito di tre anni di silenzio, riuscirà la protagonista a ritrovarlo in questa terra senza legge? Sarà pubblicato il 30 giugno 2027 su PC, Xbox Series X|S e Xbox Cloud.

Scramble Knights Online Scramble Knights Online è un action RPG MMO-lite in cui si parte all'avventura insieme agli amici. Si esplora il regno online condiviso di Terracott nei panni di un cavaliere in addestramento e si collabora per affrontare missioni, conquistare dungeon, abbattere mostri, scovare bottini rari e fare ritorno alla base per forgiare nuovi e potenti equipaggiamenti prima di partire per la prossima avventura. Scramble Knights Online sarà disponibile su Xbox Series X|S, PC, Xbox Cloud e Game Pass a partire dal 26 ottobre 2026 in Accesso Anticipato.

Shrek 2 Remastered Shrek 2 Remastered è una versione moderna del celebre gioco d'avventura cooperativo sviluppato da Aspyr. I giocatori potranno rivivere momenti memorabili nelle iconiche ambientazioni del film d'animazione, dal fiabesco regno di Molto Molto Lontano fino alla palude di Shrek. Shrek 2 Remastered offre una grafica migliorata, nuove funzionalità e molto altro. La data di uscita è fissata per il 10 novembre su Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PS5.

Vanran Vanran è un action RPG dark fantasy in cui uno schiavo umano nel Regno dei Demoni brandisce una lama sigillata e si solleva in rivolta. Si sconfiggono i nemici, ci si impadronisce dei loro poteri, si diventa sempre più forti e si conquista la fuga. Si può cercare la salvezza - oppure scegliere la vendetta. Il nuovo trailer mostra il gameplay, le boss fight e molto altro ancora. Vanran sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC nel corso del 2027.

Waveling Island Waveling Island è un rilassante titolo di collezionamento creature sviluppato da Berserker Boy Games. I giocatori esploreranno un'isola in pixel art disegnata a mano e ricca di misteriose creature chiamate Waveling. Si creano oggetti, si combatte, si stringono nuove amicizie, si esplora e si svelano i segreti dell'isola. Waveling Island è in arrivo su Xbox Series X|S e PC. La data di uscita non è stata annunciata.

The Wolf Among Us Remastered Il nuovo story trailer offre un primo sguardo a The Wolf Among Us Remastered. L'edizione definitiva dell'acclamato thriller investigativo di Telltale rimasterizza la prima indagine di Bigby con un comparto grafico migliorato, animazioni e comparto sonoro aggiornati, un'inedita Modalità Noir, contenuti bonus dietro le quinte e scene eliminate dalla produzione originale del 2013 e ora finalmente giocabili. The Wolf Among Us Remastered sarà disponibile a partire dal 29 ottobre 2026 su PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Cloud e PC (Steam ed Epic Games Store). La versione per Nintendo Switch è stata rinviata a data da destinarsi.