Octopath Traveler 0 è in offerta su Amazon: acquista la tua copia PS5 al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa calare il prezzo di Octopath Traveler 0 per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 37% per un costo totale e finale di 37,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Octopath Traveler 0 amplia l'universo della serie con una nuova avventura ricca di contenuti narrativi, personaggi e possibilità di personalizzazione. Il gioco introduce una storia originale, accompagnata da missioni e percorsi inediti da esplorare, offrendo ai giocatori nuove vicende da scoprire e affrontare nel corso del viaggio.