Octopath Traveler 0 è in offerta su Amazon: acquista la tua copia PS5 al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa calare il prezzo di Octopath Traveler 0 per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 37% per un costo totale e finale di 37,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Octopath Traveler 0 amplia l'universo della serie con una nuova avventura ricca di contenuti narrativi, personaggi e possibilità di personalizzazione. Il gioco introduce una storia originale, accompagnata da missioni e percorsi inediti da esplorare, offrendo ai giocatori nuove vicende da scoprire e affrontare nel corso del viaggio.
Ulteriori dettagli sul gioco
Una delle caratteristiche principali è la creazione del protagonista, che permette di personalizzarne l'aspetto, la voce, i movimenti e altri dettagli, dando vita a un personaggio unico.
L'avventura comprende anche un sistema di costruzione della città: sarà possibile ricostruire il luogo d'origine del protagonista, ampliandolo e sviluppandolo progressivamente. Durante il percorso si potranno inoltre invitare nuovi abitanti, contribuendo alla crescita della comunità.
Dal punto di vista visivo, Octopath Traveler 0 ripropone l'iconico stile HD-2D della serie, che combina personaggi bidimensionali dall'estetica retrò con ambientazioni tridimensionali ricche di dettagli.
Questa soluzione mantiene l'identità visiva del franchise, creando un mondo che unisce elementi classici e moderni. Anche il sistema di combattimento offre nuove possibilità strategiche. Qui la nostra recensione.