Resident Evil: Code: Veronica avrebbe influito negativamente sulla serie, secondo un ex dirigente di Capcom

Resident Evil: Code Veronica avrebbe avuto un'influenza negativa sulla serie, spingendola sempre più verso l'azione . È questa l'opinione espressa da Miguel Conti, ex responsabile senior della produzione globale dell'azienda giapponese, attraverso una serie di post sui social network successivamente cancellati. Le sue dichiarazioni, riprese da GamesRadar , offrono uno spunto di riflessione interessante sull'evoluzione della saga e sulle scelte che hanno portato alcuni capitoli ad allontanarsi progressivamente dalle atmosfere survival horror delle origini.

Azione

Conti è entrato in Capcom nel 2007, arrivando nel corso degli anni a ricoprire incarichi di responsabilità. Nei suoi interventi ha sottolineato il legame tra Code: Veronica e i successivi Resident Evil 5 e Resident Evil 6, due episodi essenzialmente action. Secondo l'ex dirigente, il percorso che ha condotto a questi giochi sarebbe iniziato proprio con il capitolo pubblicato originariamente nel 2000.

"Tutti citano sempre i primi tre Resident Evil e sembrano dimenticarsi di Code: Veronica. C'è una linea diretta che collega CV a RE 5 e 6: CV è il gioco in cui la serie ha perso la bussola, cercando di stipare quanti più luoghi e intrecci narrativi possibile in un disco per Dreamcast", ha affermato Conti.

L'ex dirigente ha riconosciuto che molti sviluppatori considerano Code: Veronica il migliore dei capitoli precedenti a Resident Evil 4, ma ha dichiarato di preferire nettamente Resident Evil 2. Il suo giudizio non riguarda soltanto la struttura narrativa del gioco, ma anche il tono generale dell'esperienza. Conti ha infatti descritto la sequenza cinematografica iniziale come "una vera e propria imitazione di Die Hard e John Woo, senza nulla di horror", evidenziando una direzione che, a suo parere, anticipava l'impostazione più spettacolare dei successivi episodi. Del resto Hideki Kamiya, il director del gioco, non ha mai nascosto di odiare l'horror e di aver riempito Resident Evil 2 di ciò che più gli piaceva all'epoca, in particolare il cinema di serie B americano.