Final Fantasy Resonance è stato tradotto in italiano da un gruppo di appassionati, grazie all'IA

Tradurre videogiochi in italiano senza chiedere nulla ai giocatori, neppure la registrazione a un sito, è l'obiettivo di traduzionegiochi.it , un progetto amatoriale nato per rendere accessibili titoli che non dispongono di una localizzazione nella nostra lingua, di cui abbiamo parlato con il responsabile Alberto Zamburlini. Online dal 17 agosto 2026, il portale ha già superato le 70 traduzioni pubblicate , che comprendono produzioni indipendenti, remaster di classici giapponesi, visual novel e conversioni di giochi originariamente usciti su PlayStation, PlayStation 2 e PSP. Alcuni dei titoli disponibili non sono mai stati pubblicati nemmeno in inglese. Chiaramente, l'IA ha un ruolo importante nel lavoro svolto, considerando che non sarebbe umanamente possibile ottenere risultati comparabili, in termini di velocità.

Final Fantasy Resonance in italiano

Il progetto si distingue anche per l'attenzione agli aspetti legali: le patch distribuite non contengono risorse estratte dai giochi originali. L'ultimo opera del team è nientemeno che Final Fantasy Resonance, per cui la prima versione della patch è arrivata all'inizio di settembre, seguita pochi giorni dopo dalle edizioni dedicate a Steam Deck e Nintendo Switch. Il 20 ottobre è stata pubblicata la versione 1.2, frutto di una revisione approfondita con oltre 7.000 correzioni manuali.

Il gioco utilizza Unreal Engine 5 e dispone di otto lingue ufficiali, senza includere l'italiano, fatto che ha fatto indignare non poco voi lettori nei commenti alla nostra recensione. Poiché l'elenco delle lingue supportate è definito nell'eseguibile e non può essere ampliato dall'esterno, la traduzione sostituisce il tedesco, scelto perché caratterizzato da testi particolarmente lunghi, che danno più spazio per inserirne altri senza rischiare tagli. Le altre lingue rimangono selezionabili. Il file di localizzazione della demo contiene anche i testi del gioco completo, per un totale di oltre 26.700 voci, tradotte per intero. Alcune scritte incorporate nelle immagini sono state inoltre ridisegnate per adattarle all'italiano.

Come dicevamo, la prima stesura è stata realizzata con l'intelligenza artificiale, utilizzando Claude Opus 5.5, attraverso un processo che prevede glossari condivisi e controlli automatici su segnaposto, interruzioni di riga e lunghezza dei testi. La parte più impegnativa è arrivata però con la revisione umana. Prima della pubblicazione, il testo è stato riletto più volte per controllare terminologia, fedeltà all'originale, registro linguistico e formattazione.

Con la versione 1.2, il lavoro è stato ulteriormente rifinito, confrontando direttamente la traduzione con il giapponese, lingua originale del gioco. Secondo il responsabile del progetto, la versione inglese si discostava in diversi punti dal testo di partenza, modificando o riscrivendo alcune battute. Oltre 6.300 frasi sono state cambiate durante questa revisione, circa due terzi delle quali per correggere alcune differenze rispetto all'originale.