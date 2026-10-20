Final Fantasy Resonance è stato promosso con ottimi voti dalla stampa mondiale

Tempo di voti per Final Fantasy Resonance, il nuovo gioco di ruolo giapponese di Square Enix, che porta a casa molti giudizi positivi da parte della critica, per quella che sembra un'ottima aggiunta alla serie, come del resto raccontato anche nella nostra recensione.
Ai critici è piaciuta in particolare la capacità di riproporre un'esperienza classica, ma dentro un contenitore accattivante e moderno. Alcuni lo hanno definito come il miglior capitolo della serie degli ultimi anni, superiore anche ai capitoli principali e al remake di Final Fantasy VII. In generale si parla di un ritorno ai tempi d'oro, che non può che essere una buona notizia per chi sperava che prima o poi tornasse un Final Fantasy classico.
L'elenco dei voti
Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei voti emersi finora.
- DualShockers - 10/10
- NintendoWorldReport - 10/10
- Digitec Magazine - 5/5
- Cat with Monocle - 5/5
- Netto's Game Room - 5/5
- ZTGD - 9,5/10
- COGconnected - 95/100
- TechRaptor - 9,5/10
- The Nerd Stash - 9,5/10
- Manual dos Games - 9,5/10
- WayTooManyGames - 9,5/10
- PlayStation LifeStyle - 9/10
- GameRant - 9/10
- PlayStation Universe - 9/10
- Gameblog - 9/10
- The Outerhaven Productions - 4,5/5
- PSX Brasil - 90/100
- Worth Playing - 9/10
- SmashPad - 4,5/5
- Console-Tribe - 90/100
- The GameSlayer - 9/10
- Console Creatures - 9/10
- RPGamer - 4,5/5
- Lords Of Gaming - 9/10
- Gameliner - 4,5/5
- DayOne - 9/10
- Pizza Fria - 8,7/10
- ProjectN - 85%
- One More Game - 8,5/10
- Gamer Social Club - 8,5/10
- NintendoBoy - 8,5/10
- MondoXbox - 8,3/10
- Video Chums - 8,1/10
- INVEN - 8,1/10
- Nintendo Life - 8/10
- TheSixthAxis - 8/10
- Push Square - 8/10
- Xbox Achievements - 80%
- IGN Italy - 8/10
- IGN Spain - 8/10
- Game Lodge - 8/10
- Kakuchopurei - 70/100
- Gamer Guides - 63/100
- VGC - 3/5
- Cubed3 - 6/10
Le recensioni sono complessivamente positive: su 44 valutazioni, 35 sono pari o superiori a 8/10. Si tratta di un risultato eccellente, considerando anche il tipo di progetto.
La fascia più rappresentata è quella dei voti pari a 9/10, insieme alle valutazioni equivalenti su scale differenti. Non mancano valutazioni più contenute: Kakuchopurei ha assegnato 7/10, Gamer Guides 6,3/10, VGC 6/10 e Cubed3 6/10.