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Final Fantasy Resonance è stato promosso con ottimi voti dalla stampa mondiale

Vediamo le recensioni di Final Fantasy Resonance, che hanno premiato il gioco di Square Enix con ottimi voti complessivi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   20/10/2026
Uno dei personaggi di Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance
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Tempo di voti per Final Fantasy Resonance, il nuovo gioco di ruolo giapponese di Square Enix, che porta a casa molti giudizi positivi da parte della critica, per quella che sembra un'ottima aggiunta alla serie, come del resto raccontato anche nella nostra recensione.

Ai critici è piaciuta in particolare la capacità di riproporre un'esperienza classica, ma dentro un contenitore accattivante e moderno. Alcuni lo hanno definito come il miglior capitolo della serie degli ultimi anni, superiore anche ai capitoli principali e al remake di Final Fantasy VII. In generale si parla di un ritorno ai tempi d'oro, che non può che essere una buona notizia per chi sperava che prima o poi tornasse un Final Fantasy classico.

L'elenco dei voti

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei voti emersi finora.

  • DualShockers - 10/10
  • NintendoWorldReport - 10/10
  • Digitec Magazine - 5/5
  • Cat with Monocle - 5/5
  • Netto's Game Room - 5/5
  • ZTGD - 9,5/10
  • COGconnected - 95/100
  • TechRaptor - 9,5/10
  • The Nerd Stash - 9,5/10
  • Manual dos Games - 9,5/10
  • WayTooManyGames - 9,5/10
  • PlayStation LifeStyle - 9/10
  • GameRant - 9/10
  • PlayStation Universe - 9/10
  • Gameblog - 9/10
  • The Outerhaven Productions - 4,5/5
  • PSX Brasil - 90/100
  • Worth Playing - 9/10
  • SmashPad - 4,5/5
  • Console-Tribe - 90/100
  • The GameSlayer - 9/10
  • Console Creatures - 9/10
  • RPGamer - 4,5/5
  • Lords Of Gaming - 9/10
  • Gameliner - 4,5/5
  • DayOne - 9/10
  • Pizza Fria - 8,7/10
  • ProjectN - 85%
  • One More Game - 8,5/10
  • Gamer Social Club - 8,5/10
  • NintendoBoy - 8,5/10
  • MondoXbox - 8,3/10
  • Video Chums - 8,1/10
  • INVEN - 8,1/10
  • Nintendo Life - 8/10
  • TheSixthAxis - 8/10
  • Push Square - 8/10
  • Xbox Achievements - 80%
  • IGN Italy - 8/10
  • IGN Spain - 8/10
  • Game Lodge - 8/10
  • Kakuchopurei - 70/100
  • Gamer Guides - 63/100
  • VGC - 3/5
  • Cubed3 - 6/10

Le recensioni sono complessivamente positive: su 44 valutazioni, 35 sono pari o superiori a 8/10. Si tratta di un risultato eccellente, considerando anche il tipo di progetto.

La fascia più rappresentata è quella dei voti pari a 9/10, insieme alle valutazioni equivalenti su scale differenti. Non mancano valutazioni più contenute: Kakuchopurei ha assegnato 7/10, Gamer Guides 6,3/10, VGC 6/10 e Cubed3 6/10.

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