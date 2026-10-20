Final Fantasy Resonance è stato promosso con ottimi voti dalla stampa mondiale

Tempo di voti per Final Fantasy Resonance, il nuovo gioco di ruolo giapponese di Square Enix, che porta a casa molti giudizi positivi da parte della critica, per quella che sembra un'ottima aggiunta alla serie, come del resto raccontato anche nella nostra recensione.

Ai critici è piaciuta in particolare la capacità di riproporre un'esperienza classica, ma dentro un contenitore accattivante e moderno. Alcuni lo hanno definito come il miglior capitolo della serie degli ultimi anni, superiore anche ai capitoli principali e al remake di Final Fantasy VII. In generale si parla di un ritorno ai tempi d'oro, che non può che essere una buona notizia per chi sperava che prima o poi tornasse un Final Fantasy classico.