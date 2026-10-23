Final Fantasy Resonance pare essere il Final Fantasy che i giocatori volevano, viste le reazioni entusiaste

Per inciso, attualmente su Steam ha il 96% di recensioni positive ed è secondo nella classifica globale per ricavi della piattaforma, subito sotto a Call of Duty: Modern Warfare 4 . Non male, per quello che viene considerato un capitolo minore, almeno sulla carta.

Negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere giudizi spesso molto contrastanti verso i nuovi Final Fantasy. A pensarsi bene è da Final Fantasy XII che i vari capitoli producono forti contrasti tra i giocatori. Solitamente una fazione afferma di apprezzare le novità introdotte, mentre un'altra dichiara le stesse snaturanti per la serie. L'unico capitolo che sembra aver messo d'accordo tutti quanti, in senso positivo, è Final Fantasy Resonance, che sta ricevendo dei giudizi entusiasti dai giocatori.

un JRPG imperdibile?

Già la nostra recensione di Final Fantasy Resonance ne aveva esaltato le meccaniche e quella sensazione di trovarsi di fronte a un atto d'amore verso la serie, ma basta leggere alcune recensioni su Steam per scoprire che si tratta di una posizione condivisa da molti.

Ad esempio, l'utente Hydrium ha scritto, portando anche una critica al sistema di gioco: "È assolutamente splendido, ha una colonna sonora meravigliosa e il combattimento a turni è una bellissima lettera d'amore ai vecchi giochi di ruolo, sotto ogni aspetto. Tranne uno.

Il gioco è terrorizzato all'idea che tu debba ragionare. Ogni obiettivo viene spiegato nei minimi dettagli, con una precisione esasperante. Non si fida del fatto che tu sia in grado di capire cosa fare senza che ti prenda per mano a ogni singolo passo.

In un intero villaggio, i tetti sono dipinti tutti dello stesso colore, tranne quello dell'edificio in cui devi andare. E, giusto per essere sicuri che tu lo capisca, nella scena iniziale la telecamera indugia proprio su quel tetto diverso dagli altri, così da eliminare qualsiasi necessità di pensare.

Il gioco fa moltissime cose nel modo giusto e lo consiglio senz'altro. Vorrei soltanto che non sentisse il bisogno di spiegare ogni singola cosa. Lasciate che, almeno per una volta, il giocatore si senta intelligente e creativo." Un giudizio molto positivo, quindi, a parte per quello che viene visto come un piccolo neo.

Per fare un altro sempio, l'utente Sarge the Spooky Doggo, Wallahi! ha scritto nella sua recensione: "Un ritorno ai Final Fantasy classici ma rinnovato nell'aspetto.

Un sistema a turni è ciò che Final Fantasy avrebbe sempre dovuto essere.

Square ha fatto centro in ogni aspetto con questo."

Insomma, ci troviamo di fronte a un quasi plebiscito, al netto di alcuni problemi. Forse proprio il fatto che da alcune recensioni emergano delle critiche, ma siano comunque positive, fa capire quanto Final Fantasy Resonance sia un progetto che ha trovato le simpatie dei giocatori. Altri giochi non sono stati così fortunati.

Per confronto, Final Fantasy VII Rebirth ha il 75% di recensioni positive, Final Fantasy XVI l'83%, e Final Fantasy XV l'80%. In effetti, nonostante alcuni accessi detrattori online, anche gli ultimi capitoli della serie principali sono stati apprezzati da chi li ha giocati, ma non quanto Final Fantasy Resonance.