Fuoristrada d'epoca e natura incontaminata: over the hill per PC scontato su Instant Gaming

Esplorazione, fisica 4x4 e cooperativa: il gameplay di over the hill

Sviluppato da Funselektor Labs, lo studio già autore di art of rally, il titolo vi mette al volante di iconici veicoli fuoristrada a trazione integrale ispirati ai modelli tra gli anni '60 e gli anni '80. Non si tratta di una competizione contro il cronometro, bensì di un viaggio incentrato sulla calma e sulla libera esplorazione: dovrete scalare alture, guadare corsi d'acqua, superare sentieri rocciosi e trovare il percorso migliore per scoprire baite isolate, punti panoramici e bizzarre anomalie. Il sistema di guida valorizza la fisica delle sospensioni e la gestione dell'aderenza su diversi tipi di superficie, premiando la cautela nelle manovre e l'uso intelligente delle marce ridotte.

L'avventura include un ciclo giorno/notte dinamico con condizioni meteorologiche mutevoli e supporta la cooperativa online per viaggiare in carovana con gli amici. Lungo la mappa potrete sostare presso i mercanti per potenziare il vostro 4x4 con verricelli, livree, portapacchi e accessori estetici, oppure documentare la fauna selvatica scattando fotografie con la fotocamera. Il codice acquistato sblocca la versione completa direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows, con supporto completo ai controller e salvataggi sincronizzati in cloud.