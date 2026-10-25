Final Fantasy Resonance è un enorme successo su Steam, solo un altro capitolo ha fatto meglio

Il debutto di Final Fantasy Resonance si sta trasformando in un autentico successo di pubblico e critica. I dati registrati sulla piattaforma PC certificano una partenza straordinaria per il nuovo titolo legato alla saga di Square Enix, capace non soltanto di attirare una nutrita base di utenti al lancio, ma anche di registrare indici di gradimento tra i più alti mai toccati dal franchise.
Sul fronte dei giudizi espressi dalla community, Final Fantasy Resonance vanta attualmente un eccellente 96% di recensioni positive su un totale di circa 2.700 valutazioni. Il dato si fa persino più solido se si restringe il campo agli utenti più assidui: tra i giocatori che hanno già accumulato oltre 10 ore di gioco, la percentuale di approvazione sale al 97%, a testimonianza di come l'opera riesca a convincere ancora di più sulla lunga distanza.
I numeri dei giocatori: battuti Final Fantasy VII Rebirth e FFXVI
A impressionare è anche il riscontro sul piano dell'affluenza simultanea. Con un picco di 42.885 utenti, Resonance si piazza direttamente sul secondo gradino del podio tra i titoli del franchise su PC, posizionandosi alle spalle dell'inarrivabile colosso MMORPG Final Fantasy XIV Online (forte di ben 95.150 giocatori).
La performance di Resonance supera infatti quella di produzioni di primissimo piano dell'universo di Square Enix, scavalcando di misura Final Fantasy VII Rebirth (fermatosi a 40.564 utenti) e staccando nettamente Final Fantasy XVI, attestato a quota 27.508.
La classifica completa dei dieci Final Fantasy di maggior successo su Steam
Di seguito la classifica dettagliata per numero di giocatori registrati dai vari capitoli della saga:
- Final Fantasy XIV Online: 95.150
- Final Fantasy Resonance: 42.885
- Final Fantasy VII Rebirth: 40.564
- Final Fantasy XX Windows Edition: 29.498
- Final Fantasy XVI: 27.508
- Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles: 21.010
- Final Fantasy VII Remake Intergrade: 13.803
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster: 13.263
- Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion: 9.648
- Final Fantasy XII The Zodiac Age: 8.386
Final Fantasy Resonance è stato tradotto in italiano da un gruppo di appassionati, grazie all'IA Un quadro che mette in luce non solo l'ottima salute del marchio, ma soprattutto l'entusiasmo della community verso la formula proposta da Final Fantasy Resonance, già capace di ritagliarsi uno spazio d'onore nella storia recente della serie.
Ecco infine la nostra recensione di Final Fantasy Resonance.