A rivelarlo sono i producer Keisuke Nakashima e Miki Kimura, insieme al director Hiroto Furuya, tutti impressionati dall'ottima risposta ricevuta dal gioco, che evidentemente ha superato di molto le aspettative iniziali che Square Enix aveva riservato a questo progetto.

Square Enix non si aspettava questa voglia di RPG a turni

"Penso che anche i giochi di Final Fantasy orientati all'azione e in 3D siano fantastici", ha riferito Nakashima, "ma mi ha sorpreso vedere quante persone, non solo in Giappone ma anche all'estero, siano desiderose di ritrovare quel tipo di Final Fantasy che ricordano dai tempi passati, con i classici combattimenti a turni e la pixel art".

L'idea degli sviluppatori era proprio di recuperare lo stile classico di Final Fantasy in modo da far contenti i fan di lunga data, che avrebbero potuto ritrovare certi elementi e atmosfere del passato, ma anche filtrarli attraverso una nuova visione, fornendo in questo modo una sorta di chiave moderna.

Inoltre, come spiegato da Nakashima, l'obiettivo del team era anche quello di creare un gioco che sembrasse una continuazione di Final Fantasy 6.

"Abbiamo pensato che fosse qualcosa che sarebbe piaciuto anche a noi, e che ci sarebbero stati giocatori là fuori che l'avrebbero pensata allo stesso modo", dunque l'idea era creare un titolo in grado di risuonare in certi fan fin dall'inizio come un qualcosa di legato direttamente ai vecchi capitoli.