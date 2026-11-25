Sembra proprio che gli ottimi risultati fatti registrare da Final Fantasy Resonance siano andati oltre le aspettative iniziali di Square Enix, che si dimostra stupita dell'ottima accoglienza riservata dal pubblico a un RPG a turni in vecchio stile come questo.
A rivelarlo sono i producer Keisuke Nakashima e Miki Kimura, insieme al director Hiroto Furuya, tutti impressionati dall'ottima risposta ricevuta dal gioco, che evidentemente ha superato di molto le aspettative iniziali che Square Enix aveva riservato a questo progetto.
Con la concentrazione delle produzioni maggiori soprattutto sul nuovo stile action 3D, applicato anche in Final Fantasy VII Remake, la compagnia forse non pensava che un ritorno allo stile classico potesse coinvolgere così positivamente anche il pubblico nuovo e più giovane.
Square Enix non si aspettava questa voglia di RPG a turni
"Penso che anche i giochi di Final Fantasy orientati all'azione e in 3D siano fantastici", ha riferito Nakashima, "ma mi ha sorpreso vedere quante persone, non solo in Giappone ma anche all'estero, siano desiderose di ritrovare quel tipo di Final Fantasy che ricordano dai tempi passati, con i classici combattimenti a turni e la pixel art".
L'idea degli sviluppatori era proprio di recuperare lo stile classico di Final Fantasy in modo da far contenti i fan di lunga data, che avrebbero potuto ritrovare certi elementi e atmosfere del passato, ma anche filtrarli attraverso una nuova visione, fornendo in questo modo una sorta di chiave moderna.
Inoltre, come spiegato da Nakashima, l'obiettivo del team era anche quello di creare un gioco che sembrasse una continuazione di Final Fantasy 6.
"Abbiamo pensato che fosse qualcosa che sarebbe piaciuto anche a noi, e che ci sarebbero stati giocatori là fuori che l'avrebbero pensata allo stesso modo", dunque l'idea era creare un titolo in grado di risuonare in certi fan fin dall'inizio come un qualcosa di legato direttamente ai vecchi capitoli.
Non proprio una sorpresa, dopo Clair Obscur: Expedition 33
Trattandosi di un titolo così tradizionalista, la popolarità raggiunta da Final Fantasy Resonance presso il pubblico di massa è stata una piacevole sorpresa per gli sviluppatori.
Furuya ha riferito: "Pensavo che fosse un titolo piuttosto anticonvenzionale, quindi mi aspettavo che le opinioni su di esso potessero essere contrastanti", proprio per il suo ancoraggio al passato.
"Credo che il fatto che un gioco con un background così insolito sia stato accolto con favore da così tante persone sia un segnale positivo per l'industria nel suo complesso, e personalmente ne sono molto felice".
In effetti, l'enorme successo di Clair Obscur: Expedition 33, vincitore di un numero record di titoli Gioco dell'Anno nel 2025, metteva già chiaramente in evidenza il fatto che il pubblico apprezzi ancora i combattimenti a turni nello stile classico dei JRPG.
È vero che il gioco di Sandfall Interactive introduce anche elementi nuovi, con caratteristiche strategiche uniche e qualche influsso derivante dai souls-like, ma la base è decisamente vicina al sistema di combattimento a turni classico, che evidentemente può ancora avere ampio spazio nel mercato videoludico moderno.