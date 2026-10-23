Il DLC di Katana Zero è ancora in sviluppo e avrà le dimensioni di un sequel

Il tanto atteso DLC di Katana Zero è ancora in lavorazione e ha assunto proporzioni decisamente più ampie rispetto a quelle previste inizialmente. A confermarlo è stato Askiisoft, lo sviluppatore del gioco, con un messaggio pubblicato sui social in cui ha spiegato che il progetto è cresciuto fino a raggiungere dimensioni paragonabili a quelle di un sequel completo.

"Sto ancora lavorando duramente al contenuto scaricabile di Katana Zero. Lo abbiamo ingrandito. Ha le dimensioni di un sequel completo, oltre a una colonna sonora con più di 30 nuovi brani. Ci saranno altri aggiornamenti. Grazie per il vostro continuo supporto!", ha dichiarato Askiisoft.