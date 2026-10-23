Il DLC di Katana Zero è ancora in sviluppo e avrà le dimensioni di un sequel

Il tanto atteso DLC di Katana Zero è ancora in lavorazione e ha assunto proporzioni decisamente più ampie rispetto a quelle previste inizialmente. A confermarlo è stato Askiisoft, lo sviluppatore del gioco, con un messaggio pubblicato sui social in cui ha spiegato che il progetto è cresciuto fino a raggiungere dimensioni paragonabili a quelle di un sequel completo.
"Sto ancora lavorando duramente al contenuto scaricabile di Katana Zero. Lo abbiamo ingrandito. Ha le dimensioni di un sequel completo, oltre a una colonna sonora con più di 30 nuovi brani. Ci saranno altri aggiornamenti. Grazie per il vostro continuo supporto!", ha dichiarato Askiisoft.
Poche informazioni
L'annuncio offre quindi una nuova indicazione sulla portata del progetto, atteso ormai da diversi anni dai giocatori. Inizialmente presentato come un'espansione gratuita, il DLC sembra essersi trasformato in un contenuto particolarmente ambizioso, tanto da essere descritto dallo stesso autore come un'opera delle dimensioni di un gioco completo. Non sono stati però forniti dettagli sulle nuove funzionalità, sulla durata dell'esperienza o sulle eventuali modifiche alle meccaniche di gioco.
Resta invece da chiarire la questione della distribuzione. Il DLC era stato annunciato come gratuito, ma Askiisoft non ha confermato se questa condizione sarà mantenuta quando il contenuto arriverà sul mercato. Al momento, dunque, non è possibile stabilire se l'aumento delle dimensioni del progetto avrà conseguenze sul modello di distribuzione previsto inizialmente.
Nel frattempo, Katana ZERO è disponibile su Xbox One, Nintendo Switch e PC attraverso Steam, GOG e Humble Store. Una versione per PlayStation 4 era stata classificata dall'Entertainment Software Rating Board nel marzo 2021, ma nell'annuncio non sono stati forniti aggiornamenti sulla sua eventuale pubblicazione.
Askiisoft ha promesso ulteriori comunicazioni sul DLC, senza indicare una finestra di lancio. Per il momento, quindi, chi attende di tornare nel mondo del gioco dovrà aspettare nuove informazioni sullo sviluppo, sui contenuti e sulle piattaforme interessate.