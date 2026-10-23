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Assassin's Creed Black Flag Resynced si prepara ad accogliere finalmente la modalità New Game Plus

Dopo tanta attesa, il New Game Plus di Assassin's Creed Black Flag Resynced arriverà tra pochi giorni, permettendo ai giocatori di solcare nuovamente i mari dei Caraibi mantenendo i progressi ottenuti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/10/2026
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Sebbene Ubisoft avesse già confermato di essere al lavoro sulla modalità New Game Plus di Assassin's Creed Black Flag Resynced, non erano ancora stati svelati ulteriori dettagli sulla sua disponibilità. Adesso, finalmente, il gioco si prepara ad accoglierla con un aggiornamento in arrivo a breve. Si tratta di una funzione particolarmente attesa dai giocatori, che per fortuna non dovranno aspettare ancora molto.

Quando arriva il New Game Plus?

A confermare la notizia è stata proprio Ubisoft con un post su X, dichiarando che l'aggiornamento New Game Plus del gioco arriverà la prossima settimana. La data precisa non è stata ancora comunicata, ma ormai manca davvero poco per scoprirla. Ubisoft è consapevole di quanto i giocatori abbiano atteso una modalità simile e, proprio per questo, ha voluto scusarsi ringraziandoli per la pazienza dimostrata. Non ci resta quindi che attendere ulteriori dettagli: vi aggiorneremo non appena verrà annunciata la data ufficiale e vi terremo informati su eventuali altre novità.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Per chi non lo sapesse, la modalità New Game Plus permette di ricominciare un gioco dall'inizio dopo aver completato la campagna principale, mantenendo però parte dei progressi già ottenuti, come abilità, equipaggiamento e potenziamenti. In questo modo è possibile affrontare nuovamente l'avventura sperimentando approcci differenti e sfruttando fin da subito le risorse accumulate. Si tratta di una funzione particolarmente apprezzata dai completisti e da chi desidera prolungare la propria esperienza, riscoprendo dettagli e contenuti che potrebbero essere sfuggiti durante la prima partita.

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced

Per chi ha amato il remake piratesco di Ubisoft, sarà quindi l'occasione perfetta per tornare a solcare i mari dei Caraibi nei panni di Edward Kenway, senza dover rinunciare ai progressi conquistati con fatica. Per quanto riguarda le possibili ricompense esclusive legate a questa modalità, il game director Richard Knight aveva dichiarato a luglio, nel corso di un'intervista, che il team era ancora al lavoro sui dettagli, con l'intenzione di introdurre premi interessanti. Al momento non ci sono ulteriori conferme, quindi non resta che attendere nuovi aggiornamenti.

Una storia appassionante

Uscito appena tre mesi fa, Assassin's Creed Black Flag Resynced è un remake che punta a migliorare l'esperienza originale sotto diversi aspetti. La nuova veste grafica rende l'avventura ancora più immersiva, anche grazie alle cutscene rinnovate. Il sistema di combattimento è moderno, solido e variegato, mentre l'open world si distingue per la sua vastità e per le numerose attività da scoprire.

Remake e riedizioni trainano il mercato a luglio, Black Flag Resynced fa un grande risultato Remake e riedizioni trainano il mercato a luglio, Black Flag Resynced fa un grande risultato

In questo contesto, il New Game Plus rappresenta un'aggiunta interessante. Chi ha già apprezzato il gioco potrà tornare a vestire i panni di Edward Kenway, mentre chi deve ancora provarlo avrà un motivo in più per immergersi nei Caraibi. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Black Flag Resynced.

#Ubisoft
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