La Smart TV LG Mini RGB da 65" è su Amazon al minimo storico: costa 1.300 € in meno

Su Amazon è attualmente disponibile il televisore LG Mini RGB da 65" a soli 899 € rispetto al prezzo consigliato di 2.199 €, permettendoti di risparmiare 1.300 €. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Colori nitidi, Dolby Atmos e Dolby Vision

Questo televisore è alimentato dal processore α8 GEN3, ancora più intelligente per analizzare i contenuti e ricostruire i dettagli in 4K. Con Precision Dimming, inoltre, il contrasto e la nitidezza delle immagini sono migliorati, insieme alla certificazione Dualcolor 100% per colori più nitidi e sfumature più precise grazie alla copertura 100% dello spazio colore DCI-P3. La tecnologia Mini RGB migliora la resa e l'intensità delle sfumature, per immagini coinvolgenti in ogni contesto.

Televisore LG Mini RGB

A contribuire sono Dolby Atmos e Dolby Vision, per un'esperienza estremamente immersiva, che si tratti di giochi o film. A tal proposito, potrai giocare in 4K fino a 144fps senza tearing, grazie al VRR e all'AMD FreeSync Premium, oppure attivare il Motion Booster per giocare fino a 288fps in 1080p. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.