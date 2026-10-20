GCC Pokémon Pocket svela la nuova espansione Fusione Duale: arrivano Mega Mewtwo X-ex e Mega Greninja-ex

The Pokémon Company ha annunciato Fusione Duale, la nuova espansione di GCC Pokémon Pocket in arrivo alle ore 02:00 italiane del 29 ottobre. Un primo assaggio delle novità è stato presentato nel trailer che trovate qui sotto. Il set introdurrà diversi Pokémon caratterizzati da una doppia tipologia, tra cui spiccano Mega Mewtwo X-ex, appartenente ai tipi Lotta e Psico, e Mega Greninja-ex, che combina invece i tipi Acqua e Oscurità. Altre carte in primo piano dell'espansione includono Pikachu-ex, Fuecoco-ex e Mew-ex.

L'espansione rappresenta inoltre uno dei primi contenuti a beneficiare dei cambiamenti illustrati nella recente lettera degli sviluppatori. Come annunciato nelle scorse settimane, il team ha deciso di rallentare il ritmo di pubblicazione delle nuove espansioni, portando l'intervallo tra un set e il successivo da circa quattro a circa sei settimane. L'obiettivo è consentire ai giocatori di completare più facilmente le proprie collezioni e dedicare maggiore tempo all'esplorazione delle nuove strategie introdotte da ogni espansione.

In parallelo, gli sviluppatori hanno promesso un numero maggiore di attività, missioni ed eventi per mantenere vivo l'interesse della community tra una pubblicazione e l'altra. Fusione Duale inaugurerà quindi una nuova fase per il gioco, caratterizzata da un supporto più equilibrato tra contenuti collezionabili e attività stagionali.