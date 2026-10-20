GCC Pokémon Pocket svela la nuova espansione Fusione Duale: arrivano Mega Mewtwo X-ex e Mega Greninja-ex

The Pokémon Company ha annunciato Fusione Duale, la nuova espansione di GCC Pokémon Pocket in arrivo alle ore 02:00 italiane del 29 ottobre. Un primo assaggio delle novità è stato presentato nel trailer che trovate qui sotto. Il set introdurrà diversi Pokémon caratterizzati da una doppia tipologia, tra cui spiccano Mega Mewtwo X-ex, appartenente ai tipi Lotta e Psico, e Mega Greninja-ex, che combina invece i tipi Acqua e Oscurità. Altre carte in primo piano dell'espansione includono Pikachu-ex, Fuecoco-ex e Mew-ex.
L'espansione rappresenta inoltre uno dei primi contenuti a beneficiare dei cambiamenti illustrati nella recente lettera degli sviluppatori. Come annunciato nelle scorse settimane, il team ha deciso di rallentare il ritmo di pubblicazione delle nuove espansioni, portando l'intervallo tra un set e il successivo da circa quattro a circa sei settimane. L'obiettivo è consentire ai giocatori di completare più facilmente le proprie collezioni e dedicare maggiore tempo all'esplorazione delle nuove strategie introdotte da ogni espansione.
In parallelo, gli sviluppatori hanno promesso un numero maggiore di attività, missioni ed eventi per mantenere vivo l'interesse della community tra una pubblicazione e l'altra. Fusione Duale inaugurerà quindi una nuova fase per il gioco, caratterizzata da un supporto più equilibrato tra contenuti collezionabili e attività stagionali.
Debuttano i nuovi mazzi a nolo e un mazzo élite gratuito
In concomitanza con il lancio dell'espansione arriveranno anche sei nuovi mazzi a nolo, disponibili fino al 16 dicembre. I mazzi saranno costruiti attorno alle principali novità di Fusione Duale e consentiranno ai giocatori di sperimentare immediatamente le nuove carte e le strategie basate sui Pokémon di doppio tipo, senza dover necessariamente completare la raccolta delle carte richieste.
La novità assume ancora più importanza alla luce delle modifiche annunciate dagli sviluppatori: i mazzi a nolo non saranno più limitati come in passato e potranno essere utilizzati anche nelle lotte VS, rendendo molto più semplice provare nuove combinazioni e approcci competitivi. Sarà inoltre disponibile gratuitamente un mazzo élite di tipo Drago con protagonista Mega Rayquaza-ex, affiancato da Dragonair e da altre carte già viste nelle precedenti espansioni.
Gli sviluppatori hanno inoltre svelato il calendario dei principali eventi che accompagneranno il debutto di Fusione Duale nei prossimi mesi:
- Promozione per il secondo anniversario (30 ottobre - 15 dicembre): un biglietto speciale permetterà di ottenere una busta con una carta di rarità ★★ garantita.
- Evento bonus ristampa PROMO 2026 (30 ottobre - 13 novembre): sarà possibile ottenere nuovamente diverse carte promozionali della serie B.
- Missioni collezione carte utili (30 ottobre 2026 - 27 gennaio 2027): in palio varie carte Allenatore particolarmente utili nelle lotte, tra cui Sabrina e Rosso.
- Evento emblema Fusione Duale e missioni incentivo lotta (6 - 16 novembre): si potranno ottenere emblemi, Clessidre buste, Sabbialuce e altre ricompense.
- Settimana bonus (14 - 21 novembre): effettuando l'accesso ogni giorno sarà possibile ricevere buste di espansione aggiuntive.
- Busta promozionale della serie C, vol. 1 (18 novembre - 2 dicembre): nuove carte promo ottenibili tramite missioni giornaliere e lotte dedicate.
- Evento carte promo a tema (26 novembre - 26 dicembre): tre settimane di missioni con ricompense e carte promozionali a tema.
- Stagione C1 delle lotte competitive (1 - 15 dicembre): i giocatori potranno accumulare punti rango e ottenere emblemi esclusivi in base ai risultati conquistati.
- Settimana community (6 - 13 dicembre): eventi dedicati agli scambi e ai regali di carte con varie ricompense ottenibili partecipando alle attività.