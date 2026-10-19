I Pokémon arrivano su PC con varie conversioni assolutamente non ufficiali

Varie conversioni non ufficiali per PC di diversi videogiochi di Pokémon stanno emergendo in rete in questi giorni e già possiamo facilmente immaginare Nintendo e The Pokémon Company prepararsi alla guerra, anche se il fenomeno è ormai talmente diffuso da rendere piuttosto difficile la possibilità di difendersi con i mezzi classici.

Non siamo più di fronte a singoli sviluppatori e piccoli team che si mettono a lavorare per conto proprio, tutti facilmente attaccabili con richieste di rimozione e minacce legali assortite: l'implementazione dell'IA, il "vibe coding" e le altre applicazioni dell'intelligenza artificiale stanno rendendo difficile tenere traccia degli avanzamenti che vengono fatti nell'ambito delle conversioni non ufficiali su PC.

La "decompilazione" del software ha fatto passi da gigante e consente rielaborazioni più semplici ed estremamente veloci: inoltre, queste avvengono quasi "in massa", dunque non sono più facilmente rintracciabili e associabili a singoli sviluppatori, cosa che rende difficile il lavoro degli avvocati-ninja di Nintendo e The Pokémon Company, a questo punto.