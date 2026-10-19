Resident Evil 7 "era un gran casino": un ex-Capcom svela i retroscena dello sviluppo

L'ex-manager di Capcom Miguel E. Corti ha pubblicato su Bluesky una serie di commenti che ripercorrono lo sviluppo complicato di Resident Evil 7, svelandone vari retroscena e facendo presente come, essenzialmente, il gioco fosse "un gran casino" per buona parte della lavorazione iniziale, salvo poi emergere come un survival horror d'importanza fondamentale per la serie.

Come sa bene chi ha seguito da vicino la storia della serie, Resident Evil 7 è giunto in un momento estremamente delicato, quando il franchise aveva bisogno di un rilancio attraverso possibili trasformazioni, e la rivoluzione che ha apportato alla struttura e allo stile generale è risultata salvifica.

Resident Evil 6 aveva raggiunto grandi vendite ma era anche emerso come uno dei capitoli più criticati, sia dai fan che dalla stampa specializzata, in un periodo che, secondo Corti, vedeva l'apice del "sentimento anti-giapponese" per quanto riguardava i videogiochi, con l'attenzione rivolta soprattutto alle produzioni occidentali secondo l'ex-Capcom.