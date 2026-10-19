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Il controller DualSense Icon Blue costa 20 € in meno su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller wireless DualSense nella colorazione speciale Icon Blue, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   19/10/2026
Controller DualSense Icon Blue

Su Amazon è attualmente disponibile il controller DualSense Icon Blue a 64,99 € rispetto al prezzo consigliato di 84,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 24%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Ricorda che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero variare. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una colorazione speciale

In questo caso si tratta del classico controller DualSense in una doppia colorazione blu intensa. Le specifiche tecniche sono sempre le stesse, ovvero trigger adattivi dinamici, microfono integrati e feedback tattile coinvolgente per un'esperienza altamente immersiva e fluida.

DualSense Icon Blue
DualSense Icon Blue

A contribuire sono l'accelerometro e il giroscopio integrati, che offrono un controllo intuitivo del movimento (nei giochi supportati). Si tratta quindi di un prodotto particolarmente apprezzato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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