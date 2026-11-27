Gli appassionati di soulslike possono approfittare di una nuova offerta di Instant Gaming dedicata a Nioh 3 Digital Deluxe Edition per PC (Steam). Il gioco è disponibile a 23,99€, con uno sconto del 65,7% rispetto al precedente prezzo di 69,99€ proposto dal rivenditore. Applicando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 29,27€. L'aspetto più interessante della promozione è che riguarda direttamente l'edizione Digital Deluxe e non quella standard. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Nioh 3 prosegue la serie di giochi di ruolo d'azione sviluppata da Team Ninja, nella quale la storia del Giappone si intreccia con il folklore e le leggende legate agli yokai. Il nuovo capitolo introduce ambientazioni più ampie da esplorare e due differenti stili di combattimento, Samurai e Ninja, attraverso i quali affrontare gli avversari adottando strategie diverse.