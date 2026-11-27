Gli appassionati di soulslike possono approfittare di una nuova offerta di Instant Gaming dedicata a Nioh 3 Digital Deluxe Edition per PC (Steam). Il gioco è disponibile a 23,99€, con uno sconto del 65,7% rispetto al precedente prezzo di 69,99€ proposto dal rivenditore. Applicando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 29,27€. L'aspetto più interessante della promozione è che riguarda direttamente l'edizione Digital Deluxe e non quella standard. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Nioh 3 prosegue la serie di giochi di ruolo d'azione sviluppata da Team Ninja, nella quale la storia del Giappone si intreccia con il folklore e le leggende legate agli yokai. Il nuovo capitolo introduce ambientazioni più ampie da esplorare e due differenti stili di combattimento, Samurai e Ninja, attraverso i quali affrontare gli avversari adottando strategie diverse.
Un soulslike ricco di possibilità e contenuti aggiuntivi
La possibilità di alternare gli stili di combattimento rappresenta una delle novità più interessanti di Nioh 3. Lo stile Samurai riprende le caratteristiche che hanno reso celebre la serie, mentre quello Ninja permette di affrontare gli scontri sfruttando una maggiore mobilità. La varietà di armi, abilità ed equipaggiamenti consente inoltre di sviluppare il personaggio secondo il proprio stile di gioco.
La promozione riguarda la Digital Deluxe Edition, che comprende contenuti aggiuntivi rispetto al gioco base. Se avete apprezzato i precedenti capitoli di Nioh o cercate un soulslike nel quale approfondire le meccaniche di combattimento e sperimentare diverse configurazioni del personaggio, lo sconto applicato a questa edizione rende l'acquisto particolarmente interessante.