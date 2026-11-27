In occasione del Black Friday, su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World e 3 mesi di NSO a 505,91 €, ma con i codici ITBF70 o BFIT70 potrai risparmiare 70 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal risparmierai ulteriori 28 €, spendendo in totale 407,91 €. Se sei interessato, puoi acquistare il bundle direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide per un periodo limitato e, considerato che i coupon tendono ad esaurirsi molto velocemente, ti suggeriamo di approfittarne nell'arco di poche ore. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un bundle vantaggioso
Come anticipato, questo bundle include la console Nintendo Switch 2 e il gioco Mario Kart World, perfetto per mettere alla prova le potenzialità della nuova console e divertirti da solo o in compagnia di amici. A tal proposito, il prodotto include un abbonamento di tre mesi a Nintendo Switch Online, che ti permetterà di giocare online e avere accesso a più di 190 classici.
La console presenta miglioramenti su ogni fronte, dalla stabilità potenziata in modalità TV a caricamenti più rapidi. I nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida. Si tratta quindi dell'occasione perfetta per acquistare la console, ma assicurati di riscattare i codici quanto prima, dato che tendono ad esaurirsi velocemente. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.