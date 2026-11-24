L'editore Koei Tecmo e lo studio di sviluppo Team NINJA hanno annunciato ufficialmente le prossime tappe per Nioh 3: il secondo contenuto aggiuntivo, intitolato "Bloody Insurrection", sarà disponibile a partire dal 17 dicembre, mentre il 28 gennaio 2027 farà il suo debutto Nioh 3 Complete Edition. Questa edizione definitiva riunirà il gioco base ed entrambi i DLC pubblicati, arrivando su PlayStation 5, Xbox Series e PC (tramite Steam e Microsoft Store).
Il titolo aveva fatto il suo esordio originario lo scorso 6 febbraio esclusivamente su PlayStation 5 e PC via Steam; il lancio della Complete Edition segnerà dunque anche lo sbarco dell'action RPG sulle console di casa Microsoft e sullo store digitale Windows.
Cosa include Nioh 3 Complete Edition
Pensata per offrire l'esperienza integrale dell'opera, Nioh 3 Complete Edition racchiude l'avventura principale insieme al primo DLC, "Hell Rising", e al secondo capitolo aggiuntivo, "Bloody Insurrection". Entrambe le espansioni ampliano l'offerta ludica introducendo nuove linee narrative, nemici inediti, temibili yokai, nuovi boss e pezzi d'equipaggiamento.
Oltre ai contenuti espansi della storia, il pacchetto include anche tutti gli oggetti bonus in-game precedentemente riservati alla Digital Deluxe Edition, il set composto da 14 armi infernali e i bonus legati all'acquisto, ovvero l'Hellfire Equipment Set e l'accessorio Scampuss Furball Netsuke Charm.
Nel dettaglio, ecco l'elenco completo di tutto ciò che sarà presente all'interno di Nioh 3 Complete Edition:
- Il gioco base Nioh 3
- Contenuto scaricabile #1: "Hell Rising"
- Contenuto scaricabile #2: "Bloody Insurrection"
- Set di 14 armi Infernal Weapons
- Set di equipaggiamento Hellfire Equipment
- Set di equipaggiamento Hellfrost Equipment
- Set d'armatura Youngblood Armor
- Set d'armatura Lone Wolf's Armor
- Accessori Kodama Netsuke Charm, Chijiko Netsuke Charm e Scampuss Furball Netsuke Charm
Se dovete ancora buttarvi nelle avventura di Nioh 3 e state pensando di farlo con la versione completa, potete leggere la nostra recensione per capire se fa per voi.