L'editore Koei Tecmo e lo studio di sviluppo Team NINJA hanno annunciato ufficialmente le prossime tappe per Nioh 3: il secondo contenuto aggiuntivo, intitolato "Bloody Insurrection", sarà disponibile a partire dal 17 dicembre, mentre il 28 gennaio 2027 farà il suo debutto Nioh 3 Complete Edition. Questa edizione definitiva riunirà il gioco base ed entrambi i DLC pubblicati, arrivando su PlayStation 5, Xbox Series e PC (tramite Steam e Microsoft Store).

Il titolo aveva fatto il suo esordio originario lo scorso 6 febbraio esclusivamente su PlayStation 5 e PC via Steam; il lancio della Complete Edition segnerà dunque anche lo sbarco dell'action RPG sulle console di casa Microsoft e sullo store digitale Windows.