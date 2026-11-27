Se non avete ancora avuto modo di esplorare il mondo magico di Harry Potter, Instant Gaming propone Hogwarts Legacy per PC (Steam) a 7,59€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di appena 9,26€. Una cifra davvero contenuta per un'avventura capace di intrattenervi per decine di ore. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo d'azione ambientato nel mondo magico dell'Ottocento, ben prima degli eventi raccontati nei libri e nei film di Harry Potter. Potrete creare il vostro personaggio, scegliere la vostra casa e vivere la quotidianità di uno studente di Hogwarts, imparando incantesimi, preparando pozioni e scoprendo i numerosi segreti nascosti nel castello.