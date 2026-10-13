Nvidia porta il DLSS 5 in Hogwarts Legacy con un nuovo modello più veloce, ma per alcuni la differenza è quasi invisibile

A circa un mese dal debutto in NBA 2K27 , il DLSS 5 sta per arrivare anche in Hogwarts Legacy , con un modello più recente e più veloce. Lo ha annunciato Nvidia in un post sul proprio blog, spiegando che il nuovo modello sarebbe due volte più rapido di quello presentato lo scorso mese insieme al gioco di basket. Il titolo sportivo riceverà un aggiornamento per adottarlo e migliorare così le prestazioni, mentre la tecnologia di rendering neurale approderà a novembre sia in Hogwarts Legacy sia in Where Winds Meet .

Nuovo modello

Il miglioramento delle prestazioni è da tempo la priorità di Nvidia, dato che il DLSS 5 deve funzionare abbastanza bene da spingere i giocatori ad attivarlo. Nvidia sostiene che il nuovo modello sia due volte più veloce di quello di settembre e dieci volte più veloce rispetto alla prima presentazione.

Le immagini dimostrative condivise da Nvidia appaiono inoltre molto più sobrie rispetto ad alcune immagini forzate circolate online, in cui il DLSS veniva forzato nei giochi tramite mod. Invece di cambiare radicalmente l'aspetto dei personaggi, come accadde alla prima rivelazione, qui l'effetto sembra limitarsi a un bilanciamento dell'illuminazione e della diffusione della luce sulle superfici.Un modder russo ha applicato DLSS 5 a Pac-Man, con risultati inquietanti Le reazioni del pubblico sono state abbatanza fredde. Sui social alcuni hanno sottolineato quanto sia piccola la differenza tra la versione con o senza DLSS 5 e chiedendosi chi mai comprometterebbe le prestazioni del gioco per un impatto complessivo così lieve. C'è però anche chi ha apprezzato le immagini, sottolineando che questo sembra essere il modo corretto di usarlo: un lieve miglioramento senza filtri esagerati da 'AI slop' sopra.

Insomma, il dibattito rimane aperto e DLSS 5 continua a essere una tecnologia che divide le platee tra chi ci vede il futuro e chi teme che snaturi l'aspetto dei videogiochi, andando contro la volontà degli autori.