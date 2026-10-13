Planet Zoo 2 è disponibile: oltre 130 animali, uccelli in volo e specie acquatiche inedite

In tutto gli animali presenti sono oltre 130 , ciascuno con esigenze e comportamenti propri. Per orientarsi tra le specie e imparare come prendersene cura è disponibile la Zoopedia, ricchissima di informazioni, come da tradizione dei gestionali di Frontier.

Tra le novità principali ci sono alcune delle richieste più pressanti della community, un netto salto in avanti nella simulazione degli animali , le nuove Riserve naturali, gli uccelli in volo e le specie completamente acquatiche. Queste ultime due categorie compaiono nella serie per la prima volta.

Frontier ha annunciato che Planet Zoo 2 è disponibile da oggi , 13 ottobre 2026. Il gioco è in vendita su Steam al prezzo di 49,99 euro e si presenta come la nuova generazione dei simulatori di zoo. Il team parla di un progetto portato avanti con grande passione e dichiara di essere orgoglioso di metterlo nelle mani dei giocatori, dopo il successo del primo capitolo .

Lo zoo ideale

Come nei capitoli precedenti, al giocatore spetta il compito di costruire e gestire lo zoo ideale, in modo da attirare visitatori e ottenere gli incassi necessari per finanziare nuove strutture e attrazioni.

Frontier sostiene che progettare uno zoo sia ora più semplice che mai. Sono previsti progetti già pronti da posizionare e strumenti per costruire pezzo per pezzo gli habitat degli animali ospitati. Il sistema consente di curare ogni dettaglio grazie a ridimensionamento, colori flessibili e sistemi di percorsi semplici da usare, oltre a nuovi pennelli per vegetazione e terreno, utili per modificare su larga scala sia gli zoo sia le Riserve naturali.

Un altro elemento centrale è la conservazione, che ora va oltre i confini dello zoo. I giocatori possono affrontare progetti di tutela a livello globale e, soddisfatti requisiti specifici, rilasciare gli animali in Riserve naturali ampie e personalizzabili, distribuite nel mondo, all'interno di ecosistemi viventi progettati da loro stessi.

Il lancio, assicura lo studio, non rappresenta un punto di arrivo. Frontier continuerà a lavorare al supporto dopo l'uscita e a breve darà ulteriori informazioni su un concorso fotografico organizzato in collaborazione con il WWF. Ai vincitori andranno premi come un pacchetto di adozione di un animale del WWF UK e una borsa con articoli di merchandising di Planet Zoo 2.