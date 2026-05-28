Planet Zoo 2 è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S con un primo trailer

Frontier Developments ha annunciato Planet Zoo 2, la nuova simulazione di zoo su vasta scala, che si presenta come un'evoluzione del primo capitolo sul fronte dei contenuti e delle possibilità gestionali, con un primo trailer a mostrare qualcosa di questo seguito.

Planet Zoo 2 ha una data di uscita annunciata per il 13 ottobre e sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, portando un bel carico di novità dedicate a tutti gli appassionati di zoo, intesi come parchi tematici di ampio respiro.

Da quanto possiamo vedere, oltre alle nuove possibilità di costruzione ci sono anche diverse altre specie di animali che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti in precedenza, ampliando ulteriormente le opzioni creative.