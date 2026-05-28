Planet Zoo 2 è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S con un primo trailer

Frontier Developments ha annunciato Planet Zoo 2, la nuova simulazione di zoo su vasta scala, che si presenta come un'evoluzione del primo capitolo sul fronte dei contenuti e delle possibilità gestionali, con un primo trailer a mostrare qualcosa di questo seguito.
Planet Zoo 2 ha una data di uscita annunciata per il 13 ottobre e sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, portando un bel carico di novità dedicate a tutti gli appassionati di zoo, intesi come parchi tematici di ampio respiro.
Da quanto possiamo vedere, oltre alle nuove possibilità di costruzione ci sono anche diverse altre specie di animali che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti in precedenza, ampliando ulteriormente le opzioni creative.
Il trailer di presentazione
Planet Zoo 2 consentirà di costruire zoo ancora più grandi di prima, consentendo di organizzare il territorio in diversi biomi in modo da accogliere specie animali appartenenti anche ad aree geografiche decisamente diverse tra loro.
Tra le novità più interessanti di questo nuovo capitolo ci sono anche diverse specie acquatiche, che consentono ulteriori possibilità di costruzione e gestione, con strutture apposite.
Ci saranno anche diverse specie di volatili da ospitare in aree costruite per ospitarli al meglio, oltre riserve naturali ampie per le specie selvatiche e tante nuove opzioni in termini di costruzione, gestione e controllo per avere la massima cura su ogni aspetto del parco.
Planet Zoo 2 sarà disponibile in edizione standard al prezzo di 49,99€ con un pacchetto bonus per la prenotazione contenente alcuni elementi in-game, oppure nella Deluxe Edition con un Upgrade Pack contenente sei specie aggiuntive.
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