Planet Zoo avrà un seguito: la conferma arriva direttamente dagli sviluppatori

Planet Zoo avrà un seguito ufficiale. La notizia arriva direttamente dagli sviluppatori di Frontier Devolopments, che hanno annunciato ufficialmente la lavorazione del nuovo gioco. Lo hanno fatto nel messaggio pubblicato per celebrare i sei anni del primo capitolo. Purtroppo non aspettatevi dettagli in merito, perché non ce ne sono. Considerando l'originale, immaginiamo che sarà un'evoluzione della stessa formula, quindi un gestionale a tema zoo, ma è davvero presto per fare ipotesi più mirate.

Ci rivediamo l'anno prossimo

"Oggi celebriamo un traguardo speciale: il sesto anniversario di Planet Zoo!" Hanno esordito gli sviluppatori. "Vogliamo cogliere l'occasione per ringraziarvi tutti per il vostro continuo supporto e per l'amore che avete dimostrato al gioco in questi anni."

"Dal lancio di Planet Zoo nel 2019, siamo rimasti stupefatti dalla creatività, dalla passione e dalla dedizione di voi, la nostra community!" Considerate che in Planet Zoo è possibile crearsi il proprio zoo da zero, personalizzandolo come si vuole: "Planet Zoo è diventato un modo per tutti noi di esprimere il nostro amore per gli animali e di condividere, in tutto il mondo, l'importanza del loro benessere e della conservazione."

Quindi si è parlato del futuro della proprietà intellettuale: "Ma cosa ci riserva il futuro? Ebbene, oggi siamo felici di annunciare che stiamo lavorando sodo al seguito di Planet Zoo!" E per quanto riguarda il gioco in sé? Praticamente niente: "Siamo davvero entusiasti di questo progetto e non vediamo l'ora di condividere con voi maggiori dettagli nel corso del prossimo anno!"