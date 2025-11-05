Su Fortnite arriva Disneyland Game Rush: un'isola piena di attrazioni a tema Disney

Disney ed Epic Games hanno annunciato una nuova collaborazione per Fortnite, che porterà all'interno del metaverso in questione anche una nuova isola piena di attrazioni e chiamata Disneyland Game Rush, una sorta di riproduzione dei tipici parchi tematici in forma digitale.
Per celebrare il 70° anniversario di Disneyland, Fortnite ospiterà dunque un'area speciale, disponibile a tempo limitato e interamente dedicata al divertimento, dove sarà possibile prendere parte a diverse attività e attrazioni.
Disneyland Game Rush è un'isola della sezione Fortnite Creative, dunque non è incentrata sul combattimento né sugli altri giochi standard che compongono il titolo di Epic Games, ma è una sorta di evento con diverse attrazioni.
Tante attrazioni a tema
Disneyland Game Rush sarà disponibile questa settimana a partire da domani, 6 novembre, all'interno di Fortnite: i giocatori potranno competere con altri compagni per ottenere ricompense esclusive e provare varie riproduzioni delle attrazioni più famose di Disneyland.
Fra queste attrazioni troviamo le seguenti:
- Guardians of the Galaxy - Mission: Sneak Out!
- Haunted Mansion: Scavenger Haunt
- Indiana Jones: Tomb Runner
- Matterhorn: Slip-and-Climb
- Space Mountain: Rocket Race
- Star Wars: Stormtrooper Showdown
- WEB-Slingers: Spider-Bot Blasters
Completando le varie sfide e mini-game sarà possibile raccogliere chiavi e sbloccare vari oggetti cosmetici a tema.
"Disneyland Game Rush accoglie i giocatori in un hub celebrativo, con una replica della scultura del 70° anniversario ispirata al Castello della Bella Addormentata, tocchi musicali leggeri e skyline che richiamano i simboli iconici del Disneyland Resort", si legge nel comunicato di presentazione.
"Da lì, i fan possono lanciarsi in sette minigiochi veloci ispirati alle amate attrazioni di Disneyland e Disney California Adventure. In ogni esperienza, i giocatori competeranno con gli amici attraverso il classico gameplay di Fortnite, espresso con un autentico tocco Disneyland".