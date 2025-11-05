0

Su Fortnite arriva Disneyland Game Rush: un'isola piena di attrazioni a tema Disney

Fortnite si aggiorna domani con l'arrivo di Disneyland Game Rush, un'isola piena di attrazioni che replicano alcune delle più famose dei celebri parchi tematici di Disney.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/11/2025
Fortnite Disneyland Game Rush, la copertina
Disney ed Epic Games hanno annunciato una nuova collaborazione per Fortnite, che porterà all'interno del metaverso in questione anche una nuova isola piena di attrazioni e chiamata Disneyland Game Rush, una sorta di riproduzione dei tipici parchi tematici in forma digitale.

Per celebrare il 70° anniversario di Disneyland, Fortnite ospiterà dunque un'area speciale, disponibile a tempo limitato e interamente dedicata al divertimento, dove sarà possibile prendere parte a diverse attività e attrazioni.

Disneyland Game Rush è un'isola della sezione Fortnite Creative, dunque non è incentrata sul combattimento né sugli altri giochi standard che compongono il titolo di Epic Games, ma è una sorta di evento con diverse attrazioni.

Tante attrazioni a tema

Disneyland Game Rush sarà disponibile questa settimana a partire da domani, 6 novembre, all'interno di Fortnite: i giocatori potranno competere con altri compagni per ottenere ricompense esclusive e provare varie riproduzioni delle attrazioni più famose di Disneyland.

Una ruota panoramica a Disneyland Game Rush
Una ruota panoramica a Disneyland Game Rush

Fra queste attrazioni troviamo le seguenti:

  • Guardians of the Galaxy - Mission: Sneak Out!
  • Haunted Mansion: Scavenger Haunt
  • Indiana Jones: Tomb Runner
  • Matterhorn: Slip-and-Climb
  • Space Mountain: Rocket Race
  • Star Wars: Stormtrooper Showdown
  • WEB-Slingers: Spider-Bot Blasters

Completando le varie sfide e mini-game sarà possibile raccogliere chiavi e sbloccare vari oggetti cosmetici a tema.

"Disneyland Game Rush accoglie i giocatori in un hub celebrativo, con una replica della scultura del 70° anniversario ispirata al Castello della Bella Addormentata, tocchi musicali leggeri e skyline che richiamano i simboli iconici del Disneyland Resort", si legge nel comunicato di presentazione.

"Da lì, i fan possono lanciarsi in sette minigiochi veloci ispirati alle amate attrazioni di Disneyland e Disney California Adventure. In ogni esperienza, i giocatori competeranno con gli amici attraverso il classico gameplay di Fortnite, espresso con un autentico tocco Disneyland".

