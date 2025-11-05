Su Fortnite arriva Disneyland Game Rush: un'isola piena di attrazioni a tema Disney

Disney ed Epic Games hanno annunciato una nuova collaborazione per Fortnite, che porterà all'interno del metaverso in questione anche una nuova isola piena di attrazioni e chiamata Disneyland Game Rush, una sorta di riproduzione dei tipici parchi tematici in forma digitale.

Per celebrare il 70° anniversario di Disneyland, Fortnite ospiterà dunque un'area speciale, disponibile a tempo limitato e interamente dedicata al divertimento, dove sarà possibile prendere parte a diverse attività e attrazioni.

Disneyland Game Rush è un'isola della sezione Fortnite Creative, dunque non è incentrata sul combattimento né sugli altri giochi standard che compongono il titolo di Epic Games, ma è una sorta di evento con diverse attrazioni.