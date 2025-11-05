Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory introdurrà diverse novità di gameplay

Con il debutto di Valley of Memory, l'espansione gratuita di Assassin's Creed Mirage che sarà disponibile dal 18 novembre, Ubisoft introdurrà diverse novità sul piano del gameplay, che andranno ad esempio ad arricchire il parkour di tante funzionalità inedite.
Con la nuova opzione Free Jump, i giocatori potranno eseguire salti manuali e concatenare movimenti in totale libertà, creando sequenze acrobatiche nuove e spettacolari. Si potrà inoltre optare per un sistema di controllo "moderno", pensato per rendere le corse sui tetti più fluide.
Rientrano in quest'ottica alcune modifiche apportate ai salti laterali e all'indietro, che potranno essere eseguiti anche senza un punto d'appiglio sicuro al fine di donare a Basim una mobilità più naturale e un gameplay più vicino allo spirito dei primi capitoli della saga.
Il protagonista dell'avventura potrà contare su di una nuova abilità che permette di equipaggiare tutte le modifiche di livello 1, mentre ogni strumento riceverà un upgrade di livello 3: le migliorie includono coltelli da lancio esplosivi, bombe fumogene corrosive che dissolvono i cadaveri, dardi capaci di perforare armature pesanti e trappole che possono far impazzire i nemici vicini.
Le novità strutturali
Presentata esattamente un mese fa, l'espansione Valley of Memory verrà pubblicata in concomitanza con un aggiornamento, anch'esso gratuito, che permetterà finalmente di rigicoare le missioni già completate e di accedere alla modalità New Game Plus dopo aver terminato il gioco.
Saranno presenti nuovi livelli di difficoltà, Hardened Assassin e Ultimate Assassin, nonché un'opzione per la morte permanente e tante ricompense extra per chi avrà la capacità di superare queste sfide.