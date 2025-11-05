Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory introdurrà diverse novità di gameplay

Rientrano in quest'ottica alcune modifiche apportate ai salti laterali e all'indietro , che potranno essere eseguiti anche senza un punto d'appiglio sicuro al fine di donare a Basim una mobilità più naturale e un gameplay più vicino allo spirito dei primi capitoli della saga.

Con la nuova opzione Free Jump, i giocatori potranno eseguire salti manuali e concatenare movimenti in totale libertà, creando sequenze acrobatiche nuove e spettacolari. Si potrà inoltre optare per un sistema di controllo "moderno", pensato per rendere le corse sui tetti più fluide.

Le novità strutturali

Presentata esattamente un mese fa, l'espansione Valley of Memory verrà pubblicata in concomitanza con un aggiornamento, anch'esso gratuito, che permetterà finalmente di rigicoare le missioni già completate e di accedere alla modalità New Game Plus dopo aver terminato il gioco.

Saranno presenti nuovi livelli di difficoltà, Hardened Assassin e Ultimate Assassin, nonché un'opzione per la morte permanente e tante ricompense extra per chi avrà la capacità di superare queste sfide.