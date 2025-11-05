Dispatch riceve gli episodi 5 e 6 oggi: continua la storia sull'ufficio dei super-eroi e si avvicina al finale

Dispatch prosegue il suo percorso e ottiene oggi gli episodi 5 e 6, ovvero la penultima mandata di contenuti prima del finale, che arriverà poi con gli episodi 7 e 8 a concludere la storia, almeno per quanto riguarda questa possibile "prima stagione".

L'avventura narrativa in forma di serie TV animata da parte di AdHoc Studio sta ottenendo davvero un notevole successo, avendo anche già raggiunto un grande traguardo di vendite in poco più di una settimana, dunque non è affatto escluso che la storia possa proseguire ulteriormente anche dopo la conclusione della roadmap di episodi prevista.

Da oggi saranno dunque disponibili gli episodi 5 e 6 della serie, ovvero "Team Building" e "Moving Parts", proseguendo dunque dritti verso la conclusione del racconto che arriverà con l'ultima coppia di episodi.