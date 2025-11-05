Dispatch riceve gli episodi 5 e 6 oggi: continua la storia sull'ufficio dei super-eroi e si avvicina al finale

Dispatch prosegue il suo percorso e ottiene oggi gli episodi 5 e 6, ovvero la penultima mandata di contenuti prima del finale, che arriverà poi con gli episodi 7 e 8 a concludere la storia, almeno per quanto riguarda questa possibile "prima stagione".
L'avventura narrativa in forma di serie TV animata da parte di AdHoc Studio sta ottenendo davvero un notevole successo, avendo anche già raggiunto un grande traguardo di vendite in poco più di una settimana, dunque non è affatto escluso che la storia possa proseguire ulteriormente anche dopo la conclusione della roadmap di episodi prevista.
Da oggi saranno dunque disponibili gli episodi 5 e 6 della serie, ovvero "Team Building" e "Moving Parts", proseguendo dunque dritti verso la conclusione del racconto che arriverà con l'ultima coppia di episodi.
Il finale è previsto per la prossima settimana
Dopo questa accoppiata di episodi del 5 novembre, la prossima uscita è prevista per la settimana prossima e precisamente per il 12 novembre: in tale giornata verranno pubblicati gli ultimi due episodi, ovvero episodio 7 "Retrospective" ed episodio 8 "Synergy", che dovrebbe concludere la storia.
Dispatch sembra aver riportato in auge l'avventura narrativa con dialoghi a scelta multipla e quick time event che andava particolarmente di moda una decina d'anni fa sul mercato videoludico, all'epoca di The Walking Dead.
Non per nulla, diversi membri del team AdHoc Studio provengono proprio da TellTale, che fu il principale motore nella produzione di questa tipologia di giochi, ma in Dispatch abbiamo a che fare anche con un particolare strategico/gestionale sull'impiego di super-eroi per una particolare ditta.