Volete un nuovo monitor 4K Dual Mode con frequenze estreme? Ecco tre nuovi modelli ASUS a partire da 250 euro

ROG Strix XG27UCG Gen2 e XG27UCS Gen2

Il ROG Strix XG27UCG Gen2 (XG27UCGR) è il modello più veloce dei tre ed è il successore del monitor ROG Strix XG27UCG che abbiamo recensito lo scorso anno. Il pannello 4K raggiunge i 162 Hz, mentre in Full HD la frequenza sale a 485 Hz (il modello precedente si fermava a 320 Hz in Full HD), una configurazione pensata soprattutto per gli sparatutto competitivi, nei quali la fluidità può avere un ruolo importante.

Infografica ROG Strix XG27UCG Gen2

Il ROG Strix XG27UCS Gen2 (XG27UCSR) offre invece una modalità 4K a 160 Hz e una Full HD a 324 Hz. Entrambi dichiarano un tempo di risposta minimo di 0,3 ms e integrano una base ridisegnata per occupare meno spazio sulla scrivania. Il modello XG27UCG Gen2 aggiunge inoltre l'illuminazione posteriore Aura Sync.

ASUS abbina ai due monitor la tecnologia Smart Pixel, che applica un'elaborazione delle immagini per migliorarne la nitidezza anche quando si gioca a risoluzioni inferiori al 4K. La resa dei movimenti è affidata anche alla tecnologia ELMB Sync, che permette di utilizzare la riduzione del motion blur insieme alla frequenza di aggiornamento variabile, con l'obiettivo di contenere sfocature e tearing.

Il modello XG27UCG Gen2 dichiara inoltre una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 e del 130% sRGB, con calibrazione di fabbrica e certificazione VESA DisplayHDR 400. Sul fronte della connettività sono presenti USB-C con alimentazione fino a 15 W, DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1.

Il TUF Gaming VG27UQEL5A è la proposta più economica della nuova gamma. Anche in questo caso troviamo un pannello Fast IPS 4K da 27 pollici, ma la modalità 4K si ferma a 80 Hz, mentre quella Full HD raggiunge i 310 Hz. Il passaggio tra le due configurazioni avviene tramite un tasto rapido. Il monitor integra Smart Pixel ed ELMB Sync, oltre alla certificazione VESA DisplayHDR 400 e a una copertura dichiarata del 120% dello spazio colore sRGB. Le connessioni comprendono DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0.

TUF Gaming VG27UQEL5A

La tecnologia Dual Mode è quindi il tratto comune delle tre novità: consente di privilegiare il dettaglio del 4K nei giochi più immersivi e nei contenuti multimediali, oppure di puntare su frequenze più elevate nei titoli competitivi. Va comunque ricordato che il passaggio al Full HD comporta una riduzione della risoluzione nativa, mentre l'efficacia dell'elaborazione Smart Pixel dovrà essere valutata nell'uso concreto.

I tre monitor sono già disponibili attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali del marchio. I prezzi suggeriti sono di 409 euro per il ROG Strix XG27UCG Gen2, 399 euro per il ROG Strix XG27UCS Gen2 e 249 euro per il TUF Gaming VG27UQEL5A.