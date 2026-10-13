Per Blizzard, l'obiettivo di World of Warcraft Forever è di "far crescere il pubblico, non frammentarlo”

World of Warcraft: Forever , già disponibile in beta, sarà il terzo MMO principale della serie World of Warcraft che Blizzard affiancherà alle versioni Retail e Classic. Gli sviluppatori assicurano però di non voler creare una frattura nella community: l'intenzione, al contrario, è attirare più persone nel mondo di Azeroth . Lo ha spiegato il game director Ion Hazzikostas in un'intervista pubblicata dalla rivista PC Gamer .

Secondo Hazzikostas, Forever punta a interessare molti di quei giocatori che oggi non si sentono pienamente rappresentati da ciò che il gioco offre. "Crediamo che Forever proporrà qualcosa che piacerà a molte persone che magari non sono ben servite da quello che vedono oggi in WoW", ha detto. Il ragionamento è che l'attuale versione moderna potrebbe non essere nelle corde di tutti, mentre Classic può risultare poco allettante per chi l'ha già giocato o lo trova "un po' troppo rudimentale e troppo 2004", per usare le sue parole.

Una linea simile era già stata espressa da Matthew Armstrong, che si occupa della costruzione del mondo, secondo cui WoW: Forever è pensato "per i milioni di persone che hanno lasciato scadere i propri account" in Classic, oltre che, naturalmente, per i nuovi arrivati.

Di base, si va alla ricerca di una crescita complessiva del pubblico. "La nostra speranza è far crescere il pubblico, non frammentarlo", ha dichiarato Hazzikostas, aggiungendo che "non è una cosa che prendiamo alla leggera".

Non si tratta, del resto, del primo intervento di questo tipo. Il game director ricorda che da anni esistono due versioni distinte del gioco, con ritmi diversi, che si rivolgono a pubblici ampi ma separati: da un lato Retail, dall'altro Classic. Presto, appunto, saranno tre.