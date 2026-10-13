PNY CS2341, la recensione dell'SSD Gen4 che viaggia fino a 7.100 MB/s ed è compatibile con PS5

Aumentare lo spazio di archiviazione di un PC da gioco o di una PlayStation 5 non significa più soltanto scegliere l'SSD più capiente e veloce. Con la crisi delle memorie, bisogna puntare a velocità di trasferimento e comportamenti sotto carico adeguati ai propri bisogni, senza però strafare per non veder lievitare il prezzo in modo vertiginoso. Il PNY CS2341 è un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 in formato 2280 che sembra nascere proprio per rispondere alle esigenze di questo periodo. Il drive raggiunge, secondo i dati dichiarati dal produttore, 7.100 MB/s in lettura sequenziale e 6.200 MB/s in scrittura , con capacità di 1 TB. In più arriva con un dissipatore in alluminio che misura 82 x 24,6 x 9 mm. Sono numeri che lo rendono perfetto non solo per qualsiasi PC desktop con schede madri anche non di ultimissima generazione, ma soprattutto con lo slot di espansione di PlayStation 5 .

Il CS2341 integra inoltre un dissipatore in alluminio estruso , una tecnologia che modella il metallo in un unico pezzo compatto, leggero e ideale per smaltire il calore. Le dimensioni complessive sono 82 x 24,6 x 9 mm: il profilo è stato progettato per mantenere la compatibilità con l'alloggiamento M.2 della PlayStation 5 , oltre che con le schede madri dei PC desktop.

Il PNY CS2341 M.2 NVMe Gen4 x4 è un SSD in formato M.2 2280 basato su interfaccia PCIe 4.0 x4 e protocollo NVMe, pensato per l'utilizzo sia su PC desktop sia come unità di espansione per PlayStation 5. L'unico taglio disponile è da 1 TB e raggiunge velocità dichiarate fino a 7.100 MB/s in lettura sequenziale e 6.200 MB/s in scrittura sequenziale , valori che lo collocano nella fascia alta delle soluzioni PCIe Gen4.

Esperienza d'uso

Abbiamo testato l'unità PNY CS2341 da 1 TB sulla nostra consueta configurazione PC Windows, con interfaccia PCIe 5.0 x4 che integra placche di dissipazione per SSD nella scheda madre. In caso rimaste inutilizzate, per ovvi motivi. Nel complesso, i risultati dei test evidenziano che siamo di fronte a un SSD particolarmente equilibrato: le velocità sequenziali sono elevate, le prestazioni casuali superano il milione di IOPS in scrittura e, soprattutto, il CS2341 riesce a mantenere circa 2,70 GB/s durante un trasferimento continuativo di 150 GB.

Il PNY CS2341 all'interno della nostra configurazione di prova PC

In CrystalDiskMark abbiamo registrato 7.065 MB/s in lettura sequenziale e 6.564 MB/s in scrittura, risultati sostanzialmente allineati ai 7.100 MB/s dichiarati da PNY in lettura e persino superiori al dato ufficiale di 6.200 MB/s in scrittura. Anche le prestazioni casuali sono convincenti, con 946.276 IOPS in lettura e oltre 1 milione di IOPS in scrittura nel test 4K Q32T16, valori che confermano la capacità dell'unità di gestire un numero elevato di operazioni concorrenti.

Molto convincente è anche il comportamento del dissipatore in alluminio integrato. Durante l'intera sessione di test, dai benchmark sintetici fino al trasferimento del file da 150 GB, abbiamo rilevato una temperatura di 40 °C costanti, senza variazioni apprezzabili nemmeno durante le operazioni di scrittura prolungata. È un risultato particolarmente positivo considerando il carico applicato all'unità e conferma l'efficacia della soluzione di raffreddamento adottata da PNY. Non abbiamo quindi osservato fenomeni riconducibili al thermal throttling nelle nostre prove, mentre la temperatura è rimasta molto distante sia dalla soglia di avviso di 90 °C sia da quella critica di 95 °C indicate dal firmware.

L'architettura basata su Host Memory Buffer utilizza inoltre 40 MB della memoria di sistema per le funzioni previste dal controller, come evidenziato da HWiNFO. Si tratta di un approccio comune negli SSD privi di DRAM dedicata e che, almeno durante le nostre prove, non ha impedito al CS2341 di raggiungere prestazioni elevate.

Il punteggio medio dei test sulla memoria di 3DMark è sempre intorno ai 2.900 punti

Nei carichi legati al gaming il comportamento è confermato anche da 3DMark Storage, dove l'unità ha ottenuto un punteggio di circa 2.900 punti, con una banda media nell'ordine dei 500 MB/s e tempi di accesso intorno ai 61-62 microsecondi. Non sono numeri direttamente confrontabili con quelli di CrystalDiskMark, perché il benchmark di 3DMark riproduce carichi differenti e più vicini alle operazioni tipiche dei videogiochi, ma contribuiscono a delineare un SSD capace di offrire una buona reattività anche al di fuori dei trasferimenti sequenziali.

Utilizzo su PlayStation 5

D'altronde l'SSD PNY CS2341 da 1 TB è pensato principalmente per PS5: la tecnologia Gen4 supportata dalla console Sony può sfruttare al massimo la sua velocità di lettura, mentre il dissipatore integrato è pensato espressamente per l'installazione nello slot di espansione della macchina. Le dimensioni sono perfette e l'installazione non richiede grandi abilità manuali.

La velocità di lettura riconosciuta da PS5 per il PNY CS2341 da 1 TB

Una volta avviata la console, la velocità di lettura riconosciuta è molto vicina a quella teorica, con 6.916 MB/s che si traducono in prestazioni in linea con quelle dei migliori dischi provati nel corso degli anni. Per portare 150 GB dalla memoria M.2 interna al PNY impieghiamo un minuto e 4 secondi, senza rallentamenti evidenti al cambio di gioco (i titoli spostati, per la cronaca, sono The Last of Us Parte II Remastered e Returnal). Il trasferimento contrario richiede sempre poco più di 7 minuti (429 secondi, se volete il massimo della precisione).

Il PNY CS2341 dentro la nostra PS5 Slim

I tempi di caricamento dei singoli giochi si comportano come da manuale. A seconda di dove il gioco vi fa riprendere a giocare, Returnal richiede tra i 22 e i 35 secondi per entrare in partita dalla home della console; The Last of Us Parte 2 Remastered impiega circa 14 secondi per l'avvio e 6 per caricare l'ultimo salvataggio.

In generale non abbiamo riscontrato problemi durante l'utilizzo sulla console Sony, con una buona velocità di reazione nelle transizioni che sfruttano la velocità del disco e un'ottima capacità dello stesso di gestire anche grandi quantità di dati.