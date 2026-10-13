Rockstar non si aspettava che il finale di Red Dead Redemption facesse arrabbiare così tanti giocatori

Giocatori furiosi

A parlarne è Dan Houser, cofondatore di Rockstar nonché autore della sceneggiatura del gioco. Intervistato da IGN, ha ricostruito il confronto con Christian Cantamessa, lead designer del gioco, che portò alla decisione. Entrambi erano convinti della scelta, ma restavano alcuni problemi pratici. "Eravamo entusiasti, ma sapevamo quali fossero le realtà della produzione: come funziona un open world se hai ucciso il protagonista?", ha ricordato Houser. Fu lui a proporre di far morire il personaggio: "Ho detto: 'Forse dobbiamo ucciderlo'. E lui ha risposto: 'È un'ottima idea, dobbiamo farlo'. Io ho detto: 'Non so, fatemi pensare'".

Per i reparti dedicati alla storia e al design narrativo la questione era semplice, perché si trattava di raccontare. Più complesse erano le implicazioni per il gameplay. "La natura di un gioco open world è che finisci la storia e poi torni nel mondo per completare i contenuti secondari, se vuoi", ha spiegato Houser. "Avremmo dovuto aggiungere un altro personaggio".

La soluzione fu Jack, il figlio di John, che nell'epilogo cresce di tre anni e arriva a 19. Diventa il personaggio controllato nelle missioni secondarie finali e nelle attività libere, creando però non pochi dubbi. "Se vai da un personaggio secondario che ha un arco di tre missioni e ne hai già svolta una, cosa comporta tornare da lui? Come funziona?", si è chiesto Houser. "Abbiamo dovuto pensare a tutte queste cose e abbiamo concluso che probabilmente ce l'avremmo fatta, ma avevamo comunque paura".