Apple presenta HomePod mini 2: nuovi colori, audio surround e funzioni smart

Apple rinnova il suo smart speaker compatto con HomePod mini 2, disponibile in cinque colori e con nuove funzioni pensate per l'ascolto musicale, l'intrattenimento e la gestione della casa connessa. I preordini sono aperti da oggi, mentre la disponibilità nei negozi è fissata per venerdì 30 ottobre.

Audio a 360 gradi e integrazione con Mac e Apple TV

Il cuore del nuovo HomePod mini 2 è il chip Apple S10 affiancato da un sistema di elaborazione audio computazionale, che analizza la musica in tempo reale per ottimizzare gamma dinamica, volume e resa acustica. Apple punta così a migliorare l'esperienza d'ascolto sia con un singolo dispositivo sia con più speaker distribuiti negli ambienti domestici.

Apple HomePod mini 2

L'integrazione con Apple TV 4K di quarta generazione permette di collegare quattro altoparlanti per creare un sistema home theater. Secondo Apple, i dispositivi sono in grado di riconoscere la propria posizione nella stanza e calibrare automaticamente sincronizzazione e livelli sonori. Una configurazione che amplia le possibilità d'uso dello smart speaker, tradizionalmente associato soprattutto alla musica e all'assistente vocale Siri.

HomePod mini 2 può inoltre essere impostato come uscita audio predefinita del Mac. In questo modo è possibile utilizzarlo per film, videogiochi e chiamate FaceTime audio e video, aggiungendo una soluzione sonora esterna alla configurazione desktop.

Tra le novità più visibili c'è Sound Glow, una funzione che trasforma la superficie superiore dello speaker in un elemento luminoso sincronizzato con la musica. Le animazioni reagiscono in tempo reale alle frequenze e possono abbinarsi ai colori della copertina del brano in riproduzione. La funzione permette anche di scegliere paesaggi sonori, come quello della pioggia, accompagnati da animazioni dedicate. L'obiettivo è creare un'atmosfera visiva coerente con ciò che si ascolta, aggiungendo una componente ambientale all'esperienza d'uso.

Come il modello precedente, HomePod mini 2 può fungere da hub per la casa connessa e controllare accessori compatibili attraverso Siri e l'app Casa. I comandi vocali permettono, per esempio, di gestire luci, tapparelle, serrature e termostati, mentre le automazioni possono coordinare più dispositivi in base alle abitudini domestiche. Il controllo è disponibile anche da remoto tramite iPhone.

Con HomePod mini 2 si possono controllare gli accessori per la domotica con l'app Casa

Apple evidenzia inoltre la funzione Riconoscimento suoni, che può individuare gli allarmi dei rilevatori di fumo o monossido di carbonio e inviare notifiche a iPhone, iPad e Apple Watch. Attraverso l'app Casa è possibile anche verificare cosa succede nell'abitazione e comunicare con chi si trova all'interno. Il dispositivo è compatibile con gli accessori della linea Apple Home Collection e può sfruttare il riconoscimento dei volti per annunciare chi si trova alla porta, con gli accessori compatibili.

Sul fronte della privacy, Apple afferma che l'audio delle richieste rivolte a Siri non viene memorizzato per impostazione predefinita. L'azienda sottolinea anche l'impiego di materiali riciclati: i magneti utilizzano terre rare riciclate al 100%, mentre le placcature impiegano rame e oro riciclati. Anche lo stagno nelle saldature dei circuiti progettati da Apple è riciclato al 100%; l'imballaggio è composto interamente da fibre di carta.

HomePod mini 2 è prenotabile da oggi sullo store online Apple e tramite l'app Apple Store, nei colori rosa, verde, blu, bianco e mezzanotte. L'arrivo nei negozi è previsto per il 30 ottobre al prezzo di 169 euro. Per funzionare, il dispositivo richiede il software HomePod versione 27.2.