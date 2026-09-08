Rockstar Games temeva che i fan si sarebbero annoiati con Red Dead Redemption 2, per colpa di GTA 5

Parlando con TroisCouleurs, il co-capo di Rockstar North Rob Nelson ha approfondito il percorso da GTA 5 a Red Dead Redemption 2 e come questo abbia influenzato l'attuale direzione dello studio.

Red Dead Redemption 2 è stato un grande successo, ma Rockstar Games ha temuto per qualche tempo che i fan si sarebbero annoiati, a causa del fatto che c'era un singolo protagonista, rispetto ai tre di GTA 5 .

Le parole di Nelson sui personaggi dei giochi di Rockstar Games

"Guardiamo sempre ai nostri ultimi giochi e pensiamo a come evolverli e farli fare un passo avanti", ha spiegato. "E così, dopo GTA 5 con tre protagonisti collegati ma con la propria individualità, e poi il passaggio a Red Dead Redemption 2, che era chiaramente la storia di Arthur, avevamo un po' di timore che le persone potessero annoiarsi con un solo personaggio principale."

"C'era persino gente che ci chiedeva: 'Sarete in grado di passare da un membro della banda all'altro?'. C'erano molte domande al riguardo. Me ne ero dimenticato fino ad ora, ma se ci pensi, si sa, la gente specula."

"Volevamo riprendere la profondità che eravamo riusciti ad aggiungere al mondo di Red Dead Redemption 2 e la capacità di interagire con l'ambiente in modo molto più significativo, ma anche quel tipo di legame emotivo che le persone hanno finito per instaurare con Arthur", ha condiviso Nelson. "C'è un modo per portare tutto questo in GTA, e come potremmo farlo? Abbiamo quindi sperimentato diverse idee; sapevamo di voler tornare a lavorare sull'idea dei protagonisti multipli."

"Abbiamo valutato varie opzioni, ma alla fine volevamo provare una coppia, una sorta di partnership. Se hanno una relazione, o hanno il potenziale per averla, che sensazione trasmette? Quindi si tratta di una coppia, in stile Bonnie e Clyde. E non appena ci abbiamo pensato, è stato evidente. È diventata la scelta più chiara per noi ed è sembrato qualcosa che dovevamo assolutamente provare."

Parlando invece di GTA 6, sono stati svelati gli orari di lancio su PS5: in Italia si parte a mezzanotte.