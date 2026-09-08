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Control Resonant conferma le modalità grafiche su console: "gira bene" su PS5 Pro

Remedy Entertainment ha confermato in modo ufficiale che Control Resonant supporterà una modalità a 60 FPS e che la versione PS5 Pro "gira bene".

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/09/2026
Il protagonista di Control Resonant in mezzo a una città
Control Resonant
Control Resonant
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A marzo, quando Control Resonant era ancora in versione Alpha, Remedy Entertainment aveva dichiarato che l'obiettivo era di proporre una modalità a 60 FPS su tutte le piattaforme. Se su PC era scontato, su console non vi era ancora la certezza.

Ora, però, è arrivata la conferma definitiva: Control Resonant avrà una modalità Prestazioni a 60 FPS sin dal lancio anche su PS5 e Xbox Series X|S.

I dettagli noti sulle modalità grafiche di Control Resonant

Ovviamente, insieme alla modalità Prestazioni ci sarà la classica modalità Qualità, che dà priorità alla grafica, accettando di avere FPS inferiori. Non sono però state indicate le risoluzioni esatte, né se il team sta usando un upscaler.

Per quanto riguarda la versione PS5 Pro, invece, Control Resonant è ottimizzato per tale console, ma non ci sono dettagli specifici a riguardo. Viene solo indicato che l'opera "gira bene". In ogni caso, viene confermato che nelle prossime settimane saranno date indicazioni più precise a riguardo.

Il mondo di Control Resonant si aprirà "alla grande" già dopo le prime ore Il mondo di Control Resonant si aprirà alla grande già dopo le prime ore

Ricordiamo che Control Resonant sarà pubblicato il 24 settembre, quindi non dovremo attendere troppo per scoprire nuovi dettagli e per avere il gioco tra le mani.

Potete prenotare la vostra copia di Control Resonant direttamente su Amazon.

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