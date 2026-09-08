Control Resonant conferma le modalità grafiche su console: "gira bene" su PS5 Pro

A marzo, quando Control Resonant era ancora in versione Alpha, Remedy Entertainment aveva dichiarato che l'obiettivo era di proporre una modalità a 60 FPS su tutte le piattaforme. Se su PC era scontato, su console non vi era ancora la certezza.

Ora, però, è arrivata la conferma definitiva: Control Resonant avrà una modalità Prestazioni a 60 FPS sin dal lancio anche su PS5 e Xbox Series X|S.