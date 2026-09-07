GTA 6, svelati gli orari di lancio su PS5: in Italia si parte a mezzanotte

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Per l'Italia, inserita nella fascia dell'Europa centrale, l'appuntamento è fissato alle 00:00 di giovedì 19 novembre 2026. La relativa finestra di lancio corrisponde alle 23:00 UTC del 18 novembre e comprende complessivamente 19 regioni europee.

La sequenza parte dunque dalla Nuova Zelanda, alle 00:00 locali del 19 novembre, seguita dall'Australia. Successivamente sarà il turno di Giappone e Corea del Sud, delle regioni dell'area UTC+8, di Indonesia e Thailandia, India, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Turchia.

Dopo l'Europa centrale, alle 00:00 GMT toccherà a Regno Unito e Irlanda, mentre nelle ore successive il lancio raggiungerà Brasile, Bolivia, Stati Uniti, Canada e infine Messico. Nel complesso, le informazioni del PlayStation Store coprono 63 Paesi e territori.

Finestra UTC Ora locale Paesi/regioni 18 novembre, 11:00 UTC 00:00 NZDT Nuova Zelanda 18 novembre, 13:00 UTC 00:00 AEDT Australia 18 novembre, 15:00 UTC 00:00 JST/KST Giappone e Corea del Sud 18 novembre, 16:00 UTC 00:00 UTC+8 4 regioni 18 novembre, 17:00 UTC 00:00 UTC+7 Indonesia e Thailandia 18 novembre, 18:30 UTC 00:00 IST India 18 novembre, 20:00 UTC 00:00 GST Emirati Arabi Uniti 18 novembre, 21:00 UTC 00:00 UTC+3 Arabia Saudita e Turchia 18 novembre, 22:00 UTC 00:00 UTC+2 8 regioni 18 novembre, 23:00 UTC 00:00 CET Italia e altre 18 regioni europee 19 novembre, 00:00 UTC 00:00 GMT Regno Unito, Irlanda e altre 2 regioni 19 novembre, 03:00 UTC 00:00 UTC−3 Brasile e altre 4 regioni 19 novembre, 04:00 UTC 00:00 BOT Bolivia 19 novembre, 05:00 UTC 00:00 EST/UTC−5 USA, Canada e altre 4 regioni 19 novembre, 06:00 UTC 00:00 CST Messico e altre 5 regioni

Va comunque considerato che l'orario effettivo di sblocco dipenderà dal Paese associato all'account PlayStation Store dell'utente, e non semplicemente dal fuso orario impostato sul dispositivo. Ribadiamo quindi che per chi si trova in Italia e utilizza un account italiano, quindi, l'orario indicato è la mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre 2026.