GTA 6, svelati gli orari di lancio su PS5: in Italia si parte a mezzanotte

Il lancio di GTA 6 su PlayStation 5 non avverrà contemporaneamente in tutto il mondo. Le informazioni riportate nelle pagine ufficiali del PlayStation Store consentono infatti di ricostruire con precisione gli orari di sblocco del gioco nelle diverse aree geografiche, distribuiti attraverso 15 finestre di lancio nell'arco di 19 ore.
Il debutto è fissato per il 19 novembre 2026, ma la versione digitale per PS5 inizierà a essere disponibile già dall'11:00 UTC del 18 novembre in Nuova Zelanda. Da quel momento il rilascio procederà progressivamente attraverso i vari fusi orari, fino ad arrivare al Messico alle 06:00 UTC del 19 novembre.
Tutti gli orari
Per l'Italia, inserita nella fascia dell'Europa centrale, l'appuntamento è fissato alle 00:00 di giovedì 19 novembre 2026. La relativa finestra di lancio corrisponde alle 23:00 UTC del 18 novembre e comprende complessivamente 19 regioni europee.
La sequenza parte dunque dalla Nuova Zelanda, alle 00:00 locali del 19 novembre, seguita dall'Australia. Successivamente sarà il turno di Giappone e Corea del Sud, delle regioni dell'area UTC+8, di Indonesia e Thailandia, India, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Turchia.
Dopo l'Europa centrale, alle 00:00 GMT toccherà a Regno Unito e Irlanda, mentre nelle ore successive il lancio raggiungerà Brasile, Bolivia, Stati Uniti, Canada e infine Messico. Nel complesso, le informazioni del PlayStation Store coprono 63 Paesi e territori.
|Finestra UTC
|Ora locale
|Paesi/regioni
|18 novembre, 11:00 UTC
|00:00 NZDT
|Nuova Zelanda
|18 novembre, 13:00 UTC
|00:00 AEDT
|Australia
|18 novembre, 15:00 UTC
|00:00 JST/KST
|Giappone e Corea del Sud
|18 novembre, 16:00 UTC
|00:00 UTC+8
|4 regioni
|18 novembre, 17:00 UTC
|00:00 UTC+7
|Indonesia e Thailandia
|18 novembre, 18:30 UTC
|00:00 IST
|India
|18 novembre, 20:00 UTC
|00:00 GST
|Emirati Arabi Uniti
|18 novembre, 21:00 UTC
|00:00 UTC+3
|Arabia Saudita e Turchia
|18 novembre, 22:00 UTC
|00:00 UTC+2
|8 regioni
|18 novembre, 23:00 UTC
|00:00 CET
|Italia e altre 18 regioni europee
|19 novembre, 00:00 UTC
|00:00 GMT
|Regno Unito, Irlanda e altre 2 regioni
|19 novembre, 03:00 UTC
|00:00 UTC−3
|Brasile e altre 4 regioni
|19 novembre, 04:00 UTC
|00:00 BOT
|Bolivia
|19 novembre, 05:00 UTC
|00:00 EST/UTC−5
|USA, Canada e altre 4 regioni
|19 novembre, 06:00 UTC
|00:00 CST
|Messico e altre 5 regioni
Va comunque considerato che l'orario effettivo di sblocco dipenderà dal Paese associato all'account PlayStation Store dell'utente, e non semplicemente dal fuso orario impostato sul dispositivo. Ribadiamo quindi che per chi si trova in Italia e utilizza un account italiano, quindi, l'orario indicato è la mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre 2026.