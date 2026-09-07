Il teaser di PS6 firmato Mega64 scherza sull'addio al formato fisico

I ragazzi di Mega64 hanno realizzato un teaser di PS6 che scherza sull'addio al formato fisico sancito da Sony, esteso in questo caso anche all'hardware, che nell'idea del video viene del tutto "smaterializzato".

"Non c'è fisicamente una console, non ci sono limiti fisici", recita il trailer, che spinge i potenziali utenti a "immaginare le possibilità" di una piattaforma del genere. "Immaginare" diventa in effetti fondamentale.

E così, quando la discussione si sposta inevitabilmente sul prezzo di PlayStation 6, le cose degenerano rapidamente e quella console immateriale acquista all'improvviso il peso di un dispositivo in grado di mettere fuori combattimento chiunque se lo veda lanciare addosso.

Scherzi a parte, a quanto pare PS6 non ha ancora una data di uscita stabilita e tutto fa pensare che Sony stia aspettando un qualche miglioramento delle condizioni di mercato prima di decidere quando verrà lanciata la sua nuova console.