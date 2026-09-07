Persona 1 e 2 avranno dei remake, dice il producer Kazuhisa Wada

Il producer Kazuhisa Wada ha detto che Persona 1 e 2 avranno dei remake, andando così a completare l'opera di rifacimento della serie prodotta da Atlus: un progetto che, per molti versi, assume anche i connotati della preservazione.

"Penso che una remaster o un remake rappresentino una forma di conservazione culturale", ha spiegato Wada, che considera una responsabilità sua e di Asus quella di assicurarsi che anche i giochi più vecchi non vadano perduti con il passare del tempo e possano ancora essere fruiti.

Proprio in quest'ottica il producer ha accennato al rifacimento dei primi due capitoli della serie, pur senza fornire dettagli o finestre temporali: "Persona 1 e 2 sono qualcosa che probabilmente faremo prima o poi", ha affermato.

Wada ha espresso la medesima posizione soltanto poche settimane fa, ribadendo un concetto che ha senz'altro entusiasmato i sempre più numerosi fan di Persona, anche e soprattutto alla luce della qualità dei remake realizzati finora.