Persona 1 e 2 avranno dei remake, dice il producer Kazuhisa Wada

Il producer Kazuhisa Wada ha detto che Persona 1 e 2 avranno dei remake, andando così a completare l'opera di rifacimento della serie prodotta da Atlus: un progetto che, per molti versi, assume anche i connotati della preservazione.
"Penso che una remaster o un remake rappresentino una forma di conservazione culturale", ha spiegato Wada, che considera una responsabilità sua e di Asus quella di assicurarsi che anche i giochi più vecchi non vadano perduti con il passare del tempo e possano ancora essere fruiti.
Proprio in quest'ottica il producer ha accennato al rifacimento dei primi due capitoli della serie, pur senza fornire dettagli o finestre temporali: "Persona 1 e 2 sono qualcosa che probabilmente faremo prima o poi", ha affermato.
Wada ha espresso la medesima posizione soltanto poche settimane fa, ribadendo un concetto che ha senz'altro entusiasmato i sempre più numerosi fan di Persona, anche e soprattutto alla luce della qualità dei remake realizzati finora.
C'è già qualcosa di concreto?
Mancano ancora alcuni mesi all'uscita di Persona 4 Revival, ma le parole che il producer ha ribadito di recente suggeriscono che ci sia qualcosa di concreto e non soltanto un'intenzione dietro l'idea di realizzare dei remake di Shin Megami Tensei: Persona e Persona 2: Innocent Sin.
Del resto alcuni anni fa un noto leaker ha detto che il rifacimento dei primi due episodi della serie Atlus fosse già in lavorazione, insieme al remake di Persona 4 che ai tempi non era ancora stato annunciato.