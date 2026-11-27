Archetipi, combattimenti ibridi e viaggio sul Trasvolatore: il capolavoro Studio Zero su Steam

Sviluppato da Studio Zero e pubblicato da Atlus, il titolo vi trasporta nel Regno Unito di Euchronia, una terra fantasy medievale segnata da forti tensioni sociali e razziali in cui l'assassinio del sovrano innesca una competizione magica senza precedenti per la successione al trono. Nei panni di un giovane appartenente alla disprezzata tribù degli Elda, accompagnato dalla fatina Gallica, intraprendete un lungo pellegrinaggio attraverso le diverse regioni del regno per raccogliere il consenso popolare e spezzare la maledizione che affligge il principe legittimo, affrontando rivali carismatici, intrighi politici e mostruose creature note come Umani.

Sul piano del gameplay, Metaphor: ReFantazio perfeziona la struttura a calendario tipica dei lavori di Katsura Hashino, Katsura e Shigenori Soejima intrecciando la gestione quotidiana del tempo con un sistema di combattimento ibrido fluido e appagante. I nemici più deboli possono essere eliminati direttamente in tempo reale durante l'esplorazione, mentre gli avversari più temibili richiedono il passaggio agli scontri tattici a turni basati sul sistema Press Turn. Il cuore della personalizzazione risiede negli Archetipi, poteri eroici risvegliati nel gruppo che consentono di combinare decine di classi, abilità ereditate e attacchi di sintesi tra i compagni mentre si viaggia da una città all'altra a bordo del Trasvolatore corazzato.

L'offerta riguarda la Standard Edition per giocatore singolo, forte di decine di ore di narrazione, sequenze animate curate e una colonna sonora orchestrale composta da Shoji Meguro. Attivando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account, includendo l'interfaccia e i sottotitoli in italiano, i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della piattaforma Valve e il supporto completo sia per controller sia per mouse e tastiera.