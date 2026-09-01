Metaphor: ReFantazio su Nintendo Switch 2 ha un nuovo trailer per l'apertura dei preordini

La versione Switch 2 è stata annunciata lo scorso giugno con un trailer e data di uscita , e dovrebbe trattarsi di una conversione decisamente fedele rispetto alle versioni uscite un paio di anni fa su PC e console.

La data di uscita è fissata per il 12 novembre, dunque c'è ancora un bel po' di tempo, ma intanto è possibile effettuare la prenotazione di Metaphor: ReFantazio su Nintendo Switch 2 presso vari rivenditori, in modo da poter ricevere la propria copia in tempo per il giorno di lancio.

Con l'avvicinarsi dell'uscita, partono oggi le prenotazioni per Metaphor: ReFantazio su Nintendo Switch 2 , e per l'occasione Atlus ha pubblicato anche un nuovo trailer dedicato, che consente di vedere il gioco in questa nuova versione.

Una strana e affascinante storia

Sviluppato da Studio Zero e diretto da Katsura Hashino, Metaphor: ReFantazio è un gioco di ruolo nipponico che ricorda lo stile classico delle produzioni Atlus come Persona e Shin Megami Tensei, dotato però di un'ambientazione totalmente nuova e qualche introduzione inedita.

Il gioco è ambientato nel regno immaginario di Euchronia, precipitato nel caos dopo l'assassinio del sovrano e l'attivazione della magia reale, un incantesimo che permette a ogni cittadino di influenzare la scelta del nuovo re.

Questo meccanismo scatena una competizione su scala nazionale, il Torneo del Trono, in cui chiunque può aspirare al potere. Proprio questo elemento risulta centrale nella struttura e nella storia di Metaphor: ReFantazio, con il protagonista che viene coinvolto nella contesa mentre tenta di spezzare la maledizione che ha colpito il principe di Euchronia, erede legittimo creduto morto. Il viaggio lo porterà ad attraversare le terre del regno, stringere alleanze e scoprire i segreti legati alla magia reale.

In base ai dati pubblicati nei mesi scorsi, abbiamo saputo che Metaphor: ReFantazio ha venduto finora 2,46 milioni di copie con un buon risultato per una proprietà intellettuale nuova, ma potrà raggiungere traguardi anche superiori grazie all'arrivo su Nintendo Switch 2.