Apple distribuisce la beta 8 di iOS 27: disponibile anche la beta pubblica di iPadOS 27 e macOS 27

Le beta 8 di iOS 27 e iPadOS 27 sono disponibili e, come di consueto, arrivano una settimana dopo l'arrivo delle settime versioni. Inoltre, Apple ha distribuito la beta pubblica dei diversi sistemi operativi . Di seguito trovate un pratico riepilogo, in attesa della versione ufficiale e pubblica che arriverà in autunno.

Novità della beta 8

Dato che siamo agli sgoccioli, non sono state introdotte particolari novità. Ricordiamo che la protagonista di iOS 27 è la nuova Siri, che si trasforma in un vero e proprio chatbot con cui interagire e conversare all'interno di un'app dedicata. Inoltre, è possibile personalizzare la voce dell'assistente, nonché modificare espressività e velocità di risposta (tuttavia esclusivamnte su iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air).

Siri

Non mancano nuove funzionalità di Apple Intelligence in app come Foto, Safari, Wallet e Password. Ricordiamo, inoltre, che Visual Intelligence è stata spostata nell'app Fotocamera con una nuova modalità Siri.

Sono state introdotte anche modifiche in termini di design e interfaccia. Le icone di alcune app, ad esempio, sono state aggiornate con il design Liquid Glass o completamente ridisegnate.

Le nuove icone

Anche le prestazioni migliorano: le app si avvieranno fino al 30% più velocemente, mentre l'ottimizzazione dello scheduler della CPU consente di gestire in modo più efficiente le attività più complesse che richiedono prestazioni elevate.