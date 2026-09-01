Apple distribuisce la beta 8 di iOS 27: disponibile anche la beta pubblica di iPadOS 27 e macOS 27

Le beta 8 di iOS 27 e iPadOS 27 sono disponibili e, come di consueto, arrivano una settimana dopo l'arrivo delle settime versioni. Inoltre, Apple ha distribuito la beta pubblica dei diversi sistemi operativi. Di seguito trovate un pratico riepilogo, in attesa della versione ufficiale e pubblica che arriverà in autunno.
Novità della beta 8
Dato che siamo agli sgoccioli, non sono state introdotte particolari novità. Ricordiamo che la protagonista di iOS 27 è la nuova Siri, che si trasforma in un vero e proprio chatbot con cui interagire e conversare all'interno di un'app dedicata. Inoltre, è possibile personalizzare la voce dell'assistente, nonché modificare espressività e velocità di risposta (tuttavia esclusivamnte su iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air).
Non mancano nuove funzionalità di Apple Intelligence in app come Foto, Safari, Wallet e Password. Ricordiamo, inoltre, che Visual Intelligence è stata spostata nell'app Fotocamera con una nuova modalità Siri.
Sono state introdotte anche modifiche in termini di design e interfaccia. Le icone di alcune app, ad esempio, sono state aggiornate con il design Liquid Glass o completamente ridisegnate.
Anche le prestazioni migliorano: le app si avvieranno fino al 30% più velocemente, mentre l'ottimizzazione dello scheduler della CPU consente di gestire in modo più efficiente le attività più complesse che richiedono prestazioni elevate.
Cosa cambia su macOS Golden Gate
Le novità di Siri sono presenti anche in questo caso. Tuttavia, macOS Golden Gate include miglioramenti al design per aumentare la leggibilità. Apple ha infatti introdotto un cursore che consente di personalizzare l'interfaccia, rendendola più colorata o trasparente in base alle proprie preferenze.
Le app presentano barre degli strumenti più uniformi, in modo da migliorare la leggibilità complessiva. Inoltre, le barre laterali ora occupano l'intera larghezza della pagina, con un design più uniforme.
Apple ha introdotto anche miglioramenti alla navigazione in Safari: con la funzione Notify Me è possibile chiedere di monitorare quando vengono fatte modifiche su una pagina web (ad esempio se un prodotto torna disponibile o se il prezzo diminuisce) e verrete avvisati con una notifica. Potete scoprire tutte le novità di macOS Golden Gate nel nostro articolo dedicato. Nel frattempo, vi ricordiamo che il 9 settembre Apple presenterà nuovi prodotti, tra cui il primissimo pieghevole dell'azienda.