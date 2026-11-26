Intervistato da Eurogamer sull'approccio adottato dal team nello sviluppo dei sistemi e dei temi del nuovo capitolo, Nelson ha raccontato che gran parte di questa filosofia affonda le radici nel lavoro svolto su Red Dead Redemption 2 , e in particolare nella volontà di costruire un mondo reattivo capace di rispondere concretamente al comportamento e alle scelte del giocatore. L'obiettivo era evolvere la formula tradizionale della serie per "offrire ai giocatori modi di interagire con il mondo che andassero oltre la semplice violenza, oltre il guardare tutto attraverso la canna di una pistola".

Rob Nelson, uno dei vertici di Rockstar Games, ha spiegato le ragioni che hanno spinto lo studio a introdurre in GTA 6 il discusso sistema legato al profilo criminale , una meccanica che sta facendo molto parlare i fan fin dal lancio del gioco.

Non viene punito il crimine, ma la ferocia

In GTA 6, questa impostazione permette ad esempio di puntare un'arma contro qualcuno per intimidirlo e derubarlo, senza doverlo necessariamente picchiare o uccidere. La minaccia della violenza assume un peso pari a quello della violenza stessa e influisce direttamente su una meccanica vicina a un sistema morale: il profilo criminale.

Il gioco non punisce esplicitamente chi commette azioni illegali, dopotutto si tratta pur sempre di Grand Theft Auto, ma valuta il grado di efferatezza con cui si agisce:

Approccio controllato: se si rapina un negozio ricorrendo al minimo indispensabile della forza, o se si apre il fuoco solo quando gli avversari estraggono per primi un'arma cercando di limitare le vittime, il livello del profilo resta invariato.

Massacro indiscriminato: se invece si entra in azione uccidendo chiunque capiti a tiro, l'indicatore del profilo tende a scendere.

Questa logica ha portato Rockstar ad ampliare ulteriormente anche le reazioni dei personaggi non giocanti. Se in GTA 5 i passanti ignoravano un'arma finché non veniva puntata direttamente contro di loro, ora le persone iniziano ad allontanarsi con discrezione non appena vedono il protagonista estrarre un fucile dal bagagliaio dell'auto. Secondo Nelson, le folli carneficine dei capitoli precedenti risultavano divertenti sul momento, ma mancavano di spessore e finivano presto per stancare; in GTA 6, invece, l'assenza di un inventario infinito costringe a pianificare anche il caos, rendendo ogni escalation più credibile e significativa:

"Devi chiamare la tua auto, aprire il bagagliaio e prendere un'arma, e mentre cammini la gente inizia a notarlo e a scostarsi di lato in modo più realistico. Poi scappano terrorizzati, ma ci sono anche persone armate che ti sparano, oppure provi a rapinare qualcuno e quello estrae una pistola o tenta di afferrare la tua, costringendoti a reagire."

"A quel punto scegli tu. Magari provi a buttare giù qualcuno da una moto, quello ti punta una pistola contro e sei costretto a fargli saltare la testa, pensando: 'Non avresti dovuto costringermi a farlo!' Così tutto acquista più significato ed è persino più divertente, perché è più mirato. E volendo puoi comunque darti alla pazza gioia e mandare in frantumi il tuo profilo criminale finché non si rompe, entrando in uno stato irredimibile che equivale a dire: 'Rifiuto il vostro sistema di profilo criminale! Non lo voglio.'"