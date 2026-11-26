Playtonic Games ha annunciato Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition, una versione rimasterizzata e potenziata del platform pubblicato originariamente nel 2019. Il gioco arriverà il 15 dicembre su PS5, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam e sarà disponibile come aggiornamento gratuito per chi possiede già il titolo originale.

Originariamente pubblicato nel 2019, Yooka-Laylee and the Impossible Lair è un platform 2,5D che combina livelli a scorrimento laterale con un ampio overworld tridimensionale ricco di segreti, percorsi alternativi e sfide opzionali. I giocatori vestono i panni di Yooka e Laylee, impegnati a fermare ancora una volta il perfido Capital B e a salvare le api della Royal Beettalion, disperse nei numerosi livelli dell'avventura.

Uno degli elementi più interessanti del gioco è proprio l'Impossible Lair, un lungo livello finale accessibile praticamente fin dall'inizio dell'avventura. Completare i vari scenari permette di salvare le api della Beettalion, che fungeranno da preziose vite extra durante la sfida conclusiva. Ne deriva una struttura particolarmente libera, che lascia ai giocatori la scelta tra prepararsi a fondo esplorando ogni livello oppure tentare immediatamente l'impresa e mettere alla prova le proprie abilità. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione dell'originale Yooka-Laylee and the Impossible Lair.