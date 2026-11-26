Playtonic Games ha annunciato Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition, una versione rimasterizzata e potenziata del platform pubblicato originariamente nel 2019. Il gioco arriverà il 15 dicembre su PS5, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam e sarà disponibile come aggiornamento gratuito per chi possiede già il titolo originale.
Originariamente pubblicato nel 2019, Yooka-Laylee and the Impossible Lair è un platform 2,5D che combina livelli a scorrimento laterale con un ampio overworld tridimensionale ricco di segreti, percorsi alternativi e sfide opzionali. I giocatori vestono i panni di Yooka e Laylee, impegnati a fermare ancora una volta il perfido Capital B e a salvare le api della Royal Beettalion, disperse nei numerosi livelli dell'avventura.
Uno degli elementi più interessanti del gioco è proprio l'Impossible Lair, un lungo livello finale accessibile praticamente fin dall'inizio dell'avventura. Completare i vari scenari permette di salvare le api della Beettalion, che fungeranno da preziose vite extra durante la sfida conclusiva. Ne deriva una struttura particolarmente libera, che lascia ai giocatori la scelta tra prepararsi a fondo esplorando ogni livello oppure tentare immediatamente l'impresa e mettere alla prova le proprie abilità. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione dell'originale Yooka-Laylee and the Impossible Lair.
Le novità della remaster
Dal punto di vista del gameplay, Yooka-Laylee and the Impossible Lair propone una formula platform 2,5D basata su salti, schivate, rotolate ed esplorazione. Una delle sue caratteristiche più apprezzate è la possibilità di affrontare gli stessi livelli in versioni profondamente modificate, con nuove sfide e percorsi alternativi che alterano sensibilmente l'esperienza.
La Definitive Edition introduce inoltre numerosi miglioramenti tecnici. Dai primi dettagli condivisi, su PS5 il gioco supporterà la risoluzione 4K a 120 fps, ombre più dettagliate, illuminazione migliorata e due colonne sonore orchestrali, includendo anche il DLC Trowzer's Top Tonic Pack. La versione Nintendo Switch 2 offrirà invece "risoluzioni superiori" sia in modalità docked che portatile, una modalità a 120 fps, texture e ombre migliorate e gli stessi contenuti aggiuntivi presenti sull'edizione PlayStation 5. Su PC saranno disponibili tutte le migliorie grafiche delle altre versioni insieme a un nuovo preset grafico Ultra.
Se non avete mai recuperato questo apprezzato platform firmato dagli autori di Banjo-Kazooie, la Definitive Edition potrebbe rappresentare l'occasione ideale per scoprire uno dei giochi più interessanti del panorama platform degli ultimi anni.