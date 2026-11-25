Telltale Games ha annunciato la data di uscita definitiva di The Wolf Among Us Remastered su Nintendo Switch. L'avventura narrativa con protagonista Bigby Wolf (o Luca Wolf nei fumetti italiani) sarà disponibile in formato digitale sull'eShop dal 29 novembre in Nord e Sud America, mentre i giocatori europei dovranno attendere qualche giorno in più: il lancio nell'Unione Europea e nel Regno Unito è fissato per il 3 dicembre.
Il gioco verrà proposto al prezzo di 24,99 dollari, mentre il costo europeo non è stato ancora comunicato ufficialmente. Per celebrare l'uscita, il titolo inoltre proposto con uno sconto del 20% durante le prime due settimane di disponibilità sull'eShop.
Nei piani originali, questa versione sarebbe dovuta uscire lo scorso 29 ottobre assieme a quelle PS5, Xbox Series X|S e PC, ma era stata rinviata in modo da dare il tempo necessario agli sviluppatori di migliorarne l'ottimizzazione e la qualità complessiva.
Confermate un'edizione fisica e la versione Nintendo Switch 2
Le novità non finiscono qui, con l'annuncio pubblicato dagli sviluppatori che contiene altre due informazioni particolarmente interessanti. La prima è la conferma che The Wolf Among Us Remastered arriverà anche su Nintendo Switch 2. Al momento Telltale non ha condiviso una finestra di lancio né ulteriori dettagli tecnici sulla conversione, limitandosi a spiegare che servirà ancora un po' di tempo prima di poter mostrare o comunicare nuove informazioni. Allo stesso modo al momento non è stato detto nulla se e in quali modalità sarà possibile fare l'upgrade dalla versione Switch 1.
La seconda riguarda l'edizione fisica del gioco. Come accennato in apertura, il gioco debutterà su Switch 1 in formato digitale, ma gli sviluppatori hanno confermato che la versione retail è ancora in programma, in collaborazione con PM Studios, con l'uscita nei negozi prevista nel corso dei primi mesi del 2027.
Per chi non lo sapesse, The Wolf Among Us Remastered ripropone l'intera avventura narrativa pubblicata originariamente da Telltale Games in una versione rimasterizzata con grafica migliorata, illuminazione aggiornata, animazioni riviste e contenuti extra dedicati al dietro le quinte dello sviluppo. Il gioco include tutti e cinque gli episodi della storia originale, ispirata alla celebre serie a fumetti Fables, e permette ai giocatori di vestire nuovamente i panni di Bigby Wolf per indagare su una serie di brutali omicidi che minacciano la comunità segreta di Fabletown. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di The Wolf Among Us Remastered.