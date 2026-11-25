Telltale Games ha annunciato la data di uscita definitiva di The Wolf Among Us Remastered su Nintendo Switch. L'avventura narrativa con protagonista Bigby Wolf (o Luca Wolf nei fumetti italiani) sarà disponibile in formato digitale sull'eShop dal 29 novembre in Nord e Sud America, mentre i giocatori europei dovranno attendere qualche giorno in più: il lancio nell'Unione Europea e nel Regno Unito è fissato per il 3 dicembre.

Il gioco verrà proposto al prezzo di 24,99 dollari, mentre il costo europeo non è stato ancora comunicato ufficialmente. Per celebrare l'uscita, il titolo inoltre proposto con uno sconto del 20% durante le prime due settimane di disponibilità sull'eShop.

Nei piani originali, questa versione sarebbe dovuta uscire lo scorso 29 ottobre assieme a quelle PS5, Xbox Series X|S e PC, ma era stata rinviata in modo da dare il tempo necessario agli sviluppatori di migliorarne l'ottimizzazione e la qualità complessiva.