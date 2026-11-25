Nato a Tokyo nel 1954, Tashiro entrò a far parte di Namco nel 1978 , proprio alla vigilia della prima grande esplosione del mercato arcade. Nel triplice ruolo di designer, programmatore e ingegnere hardware, divenne rapidamente una figura cardine nella straordinaria serie di coin-op che rivoluzionarono interi generi e illuminarono le sale giochi nei primi anni Ottanta.

Il suo curriculum racchiude alcuni dei titoli più influenti degli albori del medium videoludico : dall'iconico sparatutto Galaxian (1979) ai giochi di guida con visuale dall'alto Rally-X (1980) e New Rally-X (1981), fino ai pionieristici Pole Position (1982) e Pole Position II (1983). Nel prosieguo della sua carriera lavorò inoltre a produzioni di grande rilievo tecnico come Final Lap (1987), Winning Run (1988), Steel Gunner (1990) e Solvalu (1991).

L'eredità lasciata nella storia di Namco

Verso la fine degli anni Novanta, Tashiro venne promosso al ruolo di Manager of Development and Production presso Namco, supervisionando numerosi progetti durante la fase di rilancio della compagnia sia nel settore arcade sia nel mercato domestico.

Grazie al suo talento e alla sua lungimiranza tecnica, Koichi Tashiro è riuscito a lasciare il segno non una sola volta, ma ripetutamente lungo tutto l'arco della propria carriera, consegnando ai giocatori un'eredità di titoli celebrati che hanno contribuito a rendere Namco una delle realtà di riferimento del settore e a scolpirne il nome nella storia dei videogiochi. Porgiamo le nostre condoglianze ai famigliari, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che sono stato influenzati dal talento di Tashiro.