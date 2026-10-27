È morto Tetsuya Chiba, maestro del manga tra Rocky Joe e Teppei

Il 22 ottobre si è spento a 87 anni Tetsuya Chiba, uno dei più importanti autori nella storia del manga, noto soprattutto per essere co-autore e disegnatore di Rocky Joe ma creatore anche di tante altre opere che sono considerate fondamentali nell'ambito, sia dai lettori che dagli addetti ai lavori. La morte è avvenuta la scorsa settimana ma è stata resa nota al pubblico solo nella giornata di oggi, come spesso accade per le personalità influenti giapponesi, dopo che i funerali si sono già svolti in forma strettamente privata, con solo i familiari presenti alla cerimonia. Caratterizzato da un tratto unico e facilmente riconoscibile, Chiba ha iniziato a disegnare da giovanissimo e le sue opere hanno influenzato l'intero panorama del manga e dell'animazione nipponica.

Un mangaka di rilevanza storica Nato a Tokyo l'11 gennaio 1939, Tetsuya Chiba ha iniziato la sua produzione già a 17 anni, nel 1956, con Fukushū no Semushi Otoko, mentre il suo debutto professionale, da vero e proprio mangaka, avviene nel 1958 con Butōkai no Shōjo, sulla rivista Shojo Book. Il protagonista di Ashita no Joe Negli anni sessanta inizia la sua produzione più consistente, distribuita tra i generi shonen e shojo, arrivando anche a vincere il premio Shogakukan nel 1977 con Notari Matsutaro, mentre nel 2024 ha ricevuto il Kikuchi Kan Prize sia per le opere realizzate nella sua lunga carriera che per il suo impegno nello scoprire e lanciare nuovi artisti, oltre all'impegno nel proteggerne i diritti. Tra le opere più note ricordiamo anche Harris no Kaze e Ore wa Teppei (Io sono Teppei! in Italia), ma il suo tratto è associato principalmente ad Ashita no Joe, ovvero Rocky Joe, la sua opera indubbiamente più conosciuta, realizzata in collaborazione con Asao Takamori (pseudonimo di Ikki Kajiwara) ai testi.