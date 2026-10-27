GTA 6 ha il suo caffè ufficiale: la miscela Leonida in edizione limitata offre un assaggio di Vice City

Il nome, come avrete intuito, non è stato scelto a caso. Leonida è infatti lo stato immaginario che farà da sfondo agli eventi del gioco , una reinterpretazione satirica della Florida al cui interno si trova anche Vice City, la città ispirata a Miami che rappresenta una delle location più iconiche dell'universo di Grand Theft Auto.

Mancano ancora alcune settimane all'arrivo di GTA 6 , ma nel frattempo i fan possono ingannare l'attesa gustando in anticipo un piccolo assaggio delle atmosfere di Vice City... sotto forma di una bella tazza di caffè dal "sapore audace e sfumature tropicali". Rockstar Games ha infatti collaborato con l'azienda di torrefazione statunitense Vice City Bean per dare vita a Leonida , una miscela di caffè in edizione limitata ispirata al prossimo capitolo della serie.

Una miscela pregiata, ma in vendita solo per poco tempo

La miscela è stata sviluppata proprio per celebrare il legame tra il gioco e la città che ha ispirato la sua ambientazione. Secondo Vice City Bean, il caffè combina chicchi provenienti da Colombia ed Etiopia con l'obiettivo di creare un profilo aromatico in grado di richiamare l'energia di Miami.

"La freschezza dei tropici incontra una dolcezza decisa e persistente", recita la descrizione del prodotto. "Leonida è la miscela che celebra la nostra città, Miami, e il lancio di GTA 6. Abbiamo unito pregiati caffè provenienti da Colombia ed Etiopia per creare un profilo aromatico che, a nostro avviso, racchiude l'energia di Miami: vivace, audace e arricchita da sfumature tropicali. La tostatura media la rende ideale per il caffè filtrato, senza però rinunciare a ottimi risultati anche come espresso."

Naturalmente il prodotto è rivolto soprattutto agli appassionati più affezionati. Una confezione da 10 once, pari a circa 283 grammi di caffè in grani, viene proposta a 23 dollari (poco meno di 21 euro al cambio attuale) sul sito ufficiale, a cui potrebbero aggiungersi le spese di spedizione. Gli acquirenti possono inoltre scegliere il grado di macinatura tra diverse opzioni, a seconda del metodo di preparazione preferito.

L'iniziativa rappresenta una delle più insolite operazioni promozionali legate a GTA 6 viste finora. Oltre alla vendita delle confezioni di caffè, alcuni punti vendita di Vice City Bean a Miami sono stati temporaneamente aggiornati con elementi grafici dedicati al nuovo capitolo della serie Rockstar.

La descrizione sottolinea inoltre che si tratta di un'edizione limitata. Chi desidera mettere le mani su questo particolare pezzo di merchandising dedicato a GTA 6 potrebbe quindi dover affrettare l'acquisto, soprattutto considerando l'enorme attesa che continua a circondare quello che si candida a essere uno dei lanci videoludici più importanti dei prossimi anni e il possibile interesse dei collezionisti.