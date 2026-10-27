iOS 27.2 è disponibile e ora potete usare Apple Pencil anche su iPhone Duo

La versione iOS 27.2 è ufficialmente disponibile e introduce diverse novità per iPhone, tra cui miglioramenti alle app, nuove funzioni per le chiamate e il supporto ad Apple Pencil su iPhone Duo.

Apple ha distribuito ufficialmente iOS 27.2, un aggiornamento che introduce diverse novità e miglioramenti pensati per rendere l'esperienza d'uso ancora più fruibile. Tra le aggiunte più interessanti è presente il supporto ad Apple Pencil su iPhone Duo. Ricordiamo che l'articolo è in costante aggiornamento, quindi successivamente potremmo aggiungere ulteriori dettagli. Se doveste notare altre novità o cambiamenti, non esitate a segnalarceli nei commenti qui sotto.

Le novità Prima di tutto, questa versione dovrebbe includere alcuni miglioramenti legati a Siri AI. Tuttavia, come ben saprete, le funzionalità del nuovo assistente non sono ancora disponibili in Europa a causa delle limitazioni legate al DMA, quindi per il momento evitiamo di approfondire questo aspetto. Per quanto riguarda le novità disponibili anche da noi, iOS 27.2 introduce i suggerimenti nell'app Messaggi. Questa funzione era inizialmente in fase di test, ma era stata successivamente rimossa prima del rilascio ufficiale. Come potrete intuire, si tratta di uno strumento che propone scorciatoie selezionabili con un semplice tocco all'interno di una conversazione, ad esempio per creare rapidamente un promemoria o tracciare un pacco. I suggerimenti nell'app Messaggi Cambia anche l'icona di Apple Music, che abbandona la precedente colorazione rossa in favore di un design in bianco e nero. La nuova icona di Apple Music Gli album condivisi nell'app Foto, invece, dispongono di un'opzione di modifica per didascalie e commenti, insieme a una funzione per evitare il duplicato delle foto. Le immagini generate con Image Playground, invece, includono ora l'etichetta SynthID, la cui presenza può essere verificata attraverso SynthID Detector di Google. SynthID Come già anticipato, inoltre, la funzione Call Context nell'app Telefono ora ricorda l'anniversario di un contatto quando lo chiamate. Per usufruire di questa funzione, è ovviamente necessario salvare prima la data nell'app Contatti. La funzione per le chiamate Una delle novità più interessanti riguarda le telefonate indesiderate. La funzione "Chiedi il motivo della chiamata" è infatti disponibile anche in italiano: il dispositivo chiede alle persone che non sono presenti nei vostri contatti di identificarsi e spiegare il motivo della telefonata. La risposta verrà quindi trascritta sullo schermo, permettendovi di decidere se rispondere o ignorare la chiamata. La funzione "Chiedi il motivo della chiamata" Un altro cambiamento riguarda la privacy. Gli sviluppatori possono ora spiegare più chiaramente perché richiedono l'accesso a determinate informazioni, con particolare riferimento al tracciamento delle applicazioni. Sono state introdotte anche altre novità minori, legate all'app Comandi Rapidi, alle videochiamate e all'interfaccia di alcune applicazioni.